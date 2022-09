Foto: PI de Dalmases

Una monumental limusina va fer la seva aparició al xamfrà d'accés a l'Hotel Palace (enteneu-vos Ritz) i, davant l'estupefacció de vianants i curiosos, en van baixar Vivian, que lluïa un elegant vestit de nit de color vermell i escot paraula d'honor i Edward , vestit amb vestit negre. Venien per explicar que a partir del dia 22 de setembre tenien el propòsit d'estar durant una llarga temporada al Teatre Apolo per oferir al públic barceloní la història que viuen tots dos personatges al musical de Marshall, Lawton, Adams i Vallance Pretty woman que, estrenat com a pel·lícula, l'any passat, es va adaptar en versió teatral per a la seva presentació a Milà, per la qual cosa no ha trigat a arribar a Espanya.

El Palace Hotel va fer les funcions que al musical corresponen a l'Hotel Beverly Wilshire, un dels escenaris principals de la comèdia i si a la ficció original cinematogràfica Vivian i Edward van estar encarnats per Julia Roberts i Richard Gere, a Espanya els correspondrà assumir aquestes funcions la pucel·lana Cristina Llorente i el barceloní Roger Berruezo, format a l'escola de Coco Comín. Van ser ells els que van arribar tan cridanerament al Palace on van ser rebuts per Roger Yuste (que a l'obra fa triplet de personatges) per explicar als mitjans informatius com serà aquest espectacle que dirigirà Carline Brouwer, mentre que Arnau Vilà es responsabilitzarà de la direcció musical d´una banda de rock amb sis executants que interpretaran les 22 peces de l´obra en viu i en directe.

L'adaptació ha respectat a la seva essència la història original, però com és natural, s'ha adequat al medi teatral amb la pertinent dramatúrgia. En tot cas, s'ha aconseguit que les peces musicals s'insereixin amb tota naturalitat en el desenvolupament en el desenvolupament de l'acció dramàtica i com a continuació sense solució de continuïtat amb el text parlat. Tot plegat per entretenir el públic amb un espectacle fastuós, amb un elenc de ballarins i secundaris, vistosos decorats i elegant vestuari en una obra que més enllà de l'anècdota i de la peripècia dels seus personatges ens diu que la vida és somiar i que la bellesa de les persones no és en la seva aparença física, sinó en la seva realitat interior.