Obra de Gino Rubert / Ajuntament de l'Hospitalet

El Centre d'Art Tecla Sala inaugura aquest proper dimecres 5 d'octubre l'exposició "Fatamorgana", a càrrec de l'artista Gino Rubert. La mostra, comissariada per Gisela Chillida, és una de les exposicions monogràfiques més extenses de l’artista.

"Fatamorgana" és una tragicomèdia romàntica en la qual els i les protagonistes són fades canviants, mariners incauts i il·lusions on el glamur, l'humor i la sensualitat conviuen de la mà amb la melanconia. Aquesta mostra proposa una mirada ben oberta on els quadres-collage característics dialoguen amb rareses rescatades de l’estudi i amb pintures recents de l’artista, alhora que incorpora llum i so.

L'exposició s'inaugurarà el proper dimecres a les 19h, i es podrà visitar fins al 26 de febrer de 2023 al Centre d’Art Tecla Sala. La inauguració comptarà amb la presència de l’artista i de la comissària, de l’alcaldessa Núria Marín, i el regidor d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós.

Gino Rubert és un artista català nascut a Ciutat de Mèxic, el 1969. Les seves creacions transiten sobre diverses disciplines: des de l’escriptura de novel·les romàntiques, el disseny de peces de roba impossibles, la composició de hits estiuencs o la interpretació dalt d’un escenari per riure’s de si mateix i del món de l’art. Per l’artista, “el valor d'una obra d'art no depèn tant d’allò que conté com d’allò que desencadena”.