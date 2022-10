Maybeshewill / Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Del 6 al 9 d’octubre, La Farga acollirà per primera vegada l’AMFest, el festival de músiques incòmodes, sorolloses i experimentals. El festival, que compta amb deu anys d’història, aterra a la ciutat amb moltes propostes inèdites al país i compta amb la participació del Districte Cultural de L’Hospitalet.

L’AMFest és un projecte basat en els contrastos, on es repta el públic a transitar per diferents estats emocionals a través de la música. En els seus deu anys de vida, el festival s’ha caracteritzat per la recerca de sons inconformistes. Enguany, el piano experimental i els crits punyents de Lingua Ignota compartiran escenari amb el math rock de les japoneses Tricot, i també amb la bellesa dolorosa de Midwife, la delicadesa d’A.A. Williams, la bogeria instrumental d’Aiming for Enrike o l’emo renovat de Foxtails. Moltes d’aquestes propostes visiten Espanya per primer cop i formen un cartell que compleix un dels objectius marcats per l’organització en començar la seva programació: la recerca de l’equilibri.

El festival ja ha penjat el cartell d'"abonaments esgotats". Comptarà amb la versatilitat de l’espai de La Farga, on s’instal·laran tres escenaris, un espai amb quatre food trucks i dues barres. També hi haurà zones de descans i de marxandatge.

Dins la seva singularitat, el festival trenca amb el concepte de caps de cartell, igualant totes les bandes i artistes participants; per aquest motiu, cap banda ha destacat sobre una altra en la configuració del cartell. A més, les persones menors de vint-i-tres anys tenen l’entrada gratuïta, quan l’aforament ho permeti, amb l’objectiu que descobreixin estils diferents de música allunyats del corrent dominant.

L’AMFEST va néixer l’any 2013, on s’inicia com una celebració del segell Aloud Music. Més endavant, l’any 2018 passa a celebrar-se a la Fabra i Coats de Barcelona. L’edició del 2022 marca una nova etapa del festival amb la seva celebració a La Farga i amb el suport del Districte Cultural de L’Hospitalet.