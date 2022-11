El Tantarantana Teatre desenvolupa un programa de suport a la creació que inclou el projecte de companyies a residència. A ell ha estat adscrit el grup HIIIT que ha estrenat amb anterioritat dues de les seves creacions La meva violència (2021) i Persones potencialment perillosos (2020) i culmina la seva estada amb el de la comèdia Fantàstic Funeral Festiu la dramatúrgia i direcció del qual han anat a càrrec de Roger Torns.

El tema de la mort és tractat en aquesta funció des d'un punt de vista inèdit, perquè del que es tracta és de plantejar la hipòtesi del que passa a certa funerària familiar obligada a tancar… per manca d'usuaris, és a dir, de finats. Com si el fet més inevitable que ha de suportar tot ésser vivent acabés desapareixent. Per això l'eix escenogràfic central és un taüt que porten i porten dues de les actrius i al voltant del qual es desenvolupa l'acció dramàtica.

Diu Torns que “entenem la necessitat del nostre entorn contemporani de viure el fet teatral, una cosa tan estranya i tan antiga de reunir-nos per compartir una interpretació de la realitat, des de la festa, l'alegria i la diversió. Però no podem evitar reconèixer la tristesa profunda que ens empeny a voler aquesta distensió i aquesta expiació a través del riure”. I afegeix: "Per això el que volem projectar amb Fantàstic Funeral Festiu és el fet de viure l´acte teatral com una gran festa de comiat de l´angoixa, com un ritual de celebració de la mort, la mort com un impuls per seguir vivint" i el resultat ha estat "una comèdia àcida sobre la mort de la mort, sobre la mort del teatre i la mort de l´etapa que la companyia ha viscut com a resident i pas previ per entrar en una nova etapa creativa".

Laura Daza, Clara de Ramon i Rosa Vila són les actrius que encarna les tres components -mare i filles- d'una singular família la subsistència de la qual depèn del negoci de les bombolles fúnebres dient un text que tracta de suscitar la resposta hilarant del públic amb parvo resultat, i al que acompanyen amb algunes cançons i una desbaratada festa final. El projecte pretén ser original i és certament arriscat, però hem de reconèixer que els resultats són difícils d'avaluar.

Una dada interessant és que el Tantarantana Teatre oferirà una funció accessible el divendres 2 de desembre adreçada a col·lectius amb discapacitat visual o baixa visió i discapacitat auditiva; i una altra funció matinal el 24 de novembre adreçada a públic amb discapacitat intel·lectual, amb afeccions de l'espectre autista (TEA), amb dèficit d'atenció o persones grans amb demència precoç.