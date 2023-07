L'Antiga Fàbrica Damm. Foto: Ai. de Barcelona

Música, esport, gastronomia... L'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha anunciat l' agenda cultural per a la setmana del 10 de juliol. Us adjuntem la relació d'algunes de les propostes que es faran.

Dilluns 10: presentació del partit del centenari de la UE Santboiana. El matx serà el 2 de setembre i el rival dels catalans serà l'Aviron Bayonnais de França.

Dimarts 11: roda de premsa de presentació del Festival Acústica. És un certamen, celebrat a Figueres, que dóna visibilitat a grups emergents.

Dimecres 12: roda de premsa de presentació del 1r Concurs de Punxos i Tapes. Els amants d'aquestes joies de la gastronomia en petit format compten els dies que falten per celebrar-ho.

Dimecres 12: l'Antiga Fàbrica torna a ser l'escenari de l'enregistrament del podcast Pop i la mort de Radio Primavera Sound. En aquesta nova temporada, Kiko Amat i Benja Villegas tornen a tractar una de les seves grans aficions: els crims, ja sigui des de la versió frenètica, massiva o en sèrie.

Dijous 13: el recinte acollirà la VI edició del Welcome Summer organitzat per Dircom Catalunya, un espai de networking on els professionals de la comunicació donaran la benvinguda al´estiu. Aquest any, l'acte comptarà amb la col·laboració del tiktoker Nacho Gil (@nachter), que parlarà de l'emprenedoria a les xarxes socials.