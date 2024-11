Arriba a Barcelona la versió musical de la novel·la de Noah Gordon “El metge” (Apol·lo)

Una escena d''El Médico'

Vivim una brillant etapa teatral caracteritzada per l'omnipresència a la cartellera d'excel·lents espectacles musicals. Val a dir que en molts casos es tracta d'adaptacions a l'espanyol de musicals que han assolit prèviament la consagració a nivell internacional. Però el cas que ara ens ocupa és diferent. Perquè va ser iniciativa d'Iván Macías intuir les possibilitats que oferia la novel·la de Noah Gordon “El médico” per veure'n un musical. Es tracta d'un text narratiu assetjat cronològicament al segle XI i on es planteja la recerca del coneixement més enllà dels convencionalismes i limitacions de caràcter religiós. Un jove orfe anglès dotat de certes qualitats perceptives naturals sobre la vida i la mort, que viu a salt de mata amb un barber-carander (“llegiu el fulletó adjunt i en cas de dubte consulteu el seu barber-cirurgià”) decideix, per influències d'un metge jueu, travessar el món llavors conegut el món per anar a Pèrsia i trobar-se amb el savi Avicena a Ispahan per tal d'aprendre els darrers avenços ciència mèdica. Un relat, per tant, obert a la fabulació literària més desbordant de Gordon que suposa una plètora de dificultats per a la seva translació a l'espai escènic (ja va tenir una reeixida versió prèvia cinematogràfica)

Amb la col·laboració de Félix Amador en l'elaboració del llibret i els cantables, Macías va escriure una partitura de gran qualitat lírica que ha exigit una producció ambiciosa a càrrec de Dario Regatteri. El resultat és un excel·lent musical titulat com la novel·la homònima, “El metge” que s'ha presentat al teatre Apol·lo amb muntatge d'Ignasi Vidal i sota la direcció de Sebastián Prada.

Vint-i-tants actors-ballarins-cantants donen vida a aquest fastuós espectacle de gairebé tres hores de durada en el desenvolupament del qual succeeixen les peripècies del protagonista en diferents escenaris hàbilment creats per Josep Simón i Eduardo Díaz. Si Beatriz de Teresa a Rob J. Cole a la seva adolescència, Fede Sallés els encarna com un adult inquiet capaç d'arribar a l'Orient llunyà per aprendre a salvar vides ia trobar l'amor a Mary, cristiana com ell, paper que interpreta Alba Cuartero. Ambdós han d'amagar la seva confessió religiosa i fer-se passar per jueus perquè -quines paradoxes té la vida- en aquells temps llunyans els musulmans medievals eren més tolerants amb els seguidors de l'Antic Testament que amb els del Nou. Una ocultació que acaba desvetllant-se i produint els consegüents trencaments.

Al musical, com a la novel·la original, hi ha aventura, enfrontaments, enganys, amistats i amors, però també odis sarraïns. I molta imaginació, un muntatge espectacular i un vestuari magnificent on no s'han escatimat mitjans. N'hi haurà prou amb dir que ha estat a càrrec de Lorenzo Caprile. Amb tot això resulta una producció teatral basada, en efecte, en una novel·la escrita en anglès, però elaborada íntegrament a Espanya amb tota propietat, cosa que acredita la indiscutible capacitat dels nostres professionals per situar-se a l'avantguarda de la creació d'aquest tipus d'espectacles .