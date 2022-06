La factoria, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, com a propietari dels terrenys de la planta de Nissan , publicarà avui el concurs per a la reindustrialització de l'àrea implicada. El principal objectiu és fer possible tots els acords de la taula de reindustrialització formada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, la Generalitat, Nissan, els sindicats de l'empresa i el Consorci. La prioritat és recuperar els llocs de treball perduts amb la sortida de Nissan i assegurar que la parcel·la tingui una activitat industrial, preferentment del sector de l'automoció i logística.

D'aquesta manera avui culmina tot el procés d'uns mesos de treball intens marcats per la participació i el consens entre totes les parts implicades.

Pel que fa al concurs, que ha comptat amb l'assistència i l'assessorament del Bufet d'Advocats de Roca Junyent, la data límit per a la presentació de les ofertes serà el 15 d'agost i l'1 de setembre es realitzarà l'obertura del sobre A, que caldrà contenir la documentació general i administrativa. Un dia més tard, el 2 de setembre, es procedirà a lobertura del sobre B, on ha de constar tota la documentació relativa al projecte tècnic. Finalment, el 15 de setembre sobrirà el sobre C, amb la proposta econòmica.

S'espera que a partir del 15 de setembre s'iniciïn els tràmits necessaris per designar la candidatura guanyadora.