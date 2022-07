Moment de la signatura de l'acord entre el Cercle Eqüestre i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) / CZFB

El Cercle Eqüestre i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) han signat un acord per col·laborar novament amb el cicle "AGENDES CREUADES MADRID - BARCELONA", un cicle de pensament i debat sobre el futur de la ciutat catalana.

A l'acte de la firma hi han estat presents Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB); Antonio Delgado, president del Cercle Eqüestre; Blanca Sorigué, directora general del CZFB; i Enrique Lacalle, vicepresident primer i impulsor de la iniciativa.

Per a aquesta ocasió, el CZFB ajudarà a la celebració d'una trobada impulsada pel Cercle Eqüestre, que reuneix personalitats dels cercles empresarials, professionals i institucionals més influents des del 2020 per potenciar les capacitats de Barcelona a través de conferències monogràfiques de personalitats líders a cada sector.

Pere Navarro ha celebrat l´acord destacant que "és un honor seguir formant part d´aquest projecte compromès amb el futur de la ciutat i que contribueix a buscar oportunitats per situar-la com a referent a nivell global ". Per la seva banda, Delgado afirma que “aquesta col·laboració ens permetrà continuar contribuint al debat social i aprofundir en temes que permetin repensar el futur de Barcelona”. Finalment, Lacalle ha assenyalat “El fet que dues institucions històriques de Barcelona col·laborin a potenciar la ciutat és garantia d'èxit”.