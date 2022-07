Jordi Alberich, Jordi Casas i Ana Julia Cura / Foment

L’Institut d’Estudis Estratègics (IEEF), el think tank ideològic de Foment del Treball, ha elaborat un informe en el qual es plantegen un conjunt d’actuacions possibles, que depenen de nosaltres mateixos i que poden comportar resultats positius a curt termini per abordar la tardor amenaçadora que els indicadors econòmics anticipen. L'informe, que rep el nom "Més enllà de la conjuntura: En l'inici d'una nova època", ha estat presentat aquest dimecres pel vicepresident coordinador dd l’IEEF, Jordi Alberich; el cap de gabinet de Foment i vocal de l’IEEF, Jordi Casas; i l’economista i vocal de l’IEEF, Ana Julia Cura.

L’informe explica la incidència que ha tingut el conflicte a Ucraïna i l’escenari postpandèmic, ja que ha dibuixat un canvi d’època que no suposa el final de la globalització, però sí la seva “necessària adequació a la realitat d’un món l’heterogeneïtat i la complexitat del qual són ja indiscutibles”. En aquest cas, advoca per recuperar l’autonomia política i l’activitat productiva sense perdre competitivitat ni entrar en un proteccionisme contraproduent.

Europa no ho té gens fàcil en aquesta nova època, ja que conviu sense l’arrelament dels seus valors en el món, i la relativització del poder de les grans corporacions. En aquest sentit, segons Alberich, és necessari reformular el fonament ideològic de les societats obertes perquè considera que alguns dels supòsits teòrics que van alimentar les últimes dècades han demostrat la seva fragilitat: “És necessari millorar les polítiques públiques, reforçar l’Estat del benestar i promoure el compromís de la societat civil”.

Totes aquestes casuístiques han portat al think tank de Foment a considerar que en els propers mesos, administracions públiques, empresariat i ciutadania haurien de comprometre’s en unes línies d’actuació prioritàries, que són convenients, factibles i que depenen de nosaltres mateixos, lluny d’aspirar a polítiques i reformes que són inassolibles en un futur previsible. Per tant, assenyala com a primera prioritat el repartiment equitatiu de l’impacte de la inflació a través d’ajustos fiscals i d’un pacte de rendes que trobi l’equilibri entre la justícia social, la competitivitat empresarial i la sostenibilitat macroeconòmica.



En el think tank també es ressalta la importància dels fons Next Generations EU per a la reindustrialització del país. “Estem davant la possibilitat de desenvolupar, per primera vegada a la nostra història, una política industrial moderna i ambiciosa”, cita l’informe.

En la presentació de l'informe, s’ha comunicat que s’està organitzant una trobada a Barcelona de think tanks referents de patronals europees per contribuir de manera conjunta en la construcció de l’Europa per a aquesta nova era, i en la reinvenció del paper de l’empresa i la societat civil per enfortir la col·laboració amb les institucions.