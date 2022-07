L'objectiu de Renfe és acabar amb la informació de paper per substituir-la per la tecnològica / Arxiu

Amb l'objectiu de digitalitzar la informació a les estacions de Rodalies de Catalunya, Renfe ha adjudicat el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment de pantalles multimèdia a 125 estacions. En total, prop de 4,5 milions d'euros que s'invertiran en la implementació de 661 pantalles.

Aquest projecte s'emmarca dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation, i la finalitat és la de substituir la informació en paper que actualment s’exhibeix a les vitrines de les estacions per pantalles que ho mostrin en format digital. Aquesta opció permetrà que la informació mostrada sigui actual i que no pugui arribar a crear cap confusió per al viatger en cas que hi hagués un canvi no previst en els trens.

D'aquesta forma, la informació es podrà personalitzar per a cada estació, com per exemple, la dels horaris o les incidències, entre d'altres. Està previst que les pantalles s'implementin en un període màxim de 30 mesos, en una de les iniciatives més destacades en el marc del Pla "Transformem Rodalies".

L'adjudicació de les pantalles multimèdia està relacionada amb una de les palanques en què es basa el Pla Estratègic de Renfe, la relacionada amb la transformació digital amb què està compromesa la companyia i que té com a objectiu últim situar el client al centre de les decisions que pren l’empresa.

FINANÇAMENT PROVINENT D'EUROPA

Aquesta iniciativa ha estat finançada dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) NextGenerationEU “Una manera de fer Europa”. Precisament, les millores relacionades amb els sistemes d'informació per als viatgers seran les que rebin més fons europeus.

Aquesta iniciativa ajudarà a què el viatger estigui informat a temps real de tot el que pugui succeir amb un dels trajectes que necessiti fer. Renfe aspira a què l'experiència del viatger sigui satisfactòria, i abordar aquest canvi tecnològic serà imprescindible.