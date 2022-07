Catalunyapress actofoment

Foment del Treball ha titllat d'"ineficients i contraproduents" les mesures anunciades pel president del Govern, Pedro Sánchez, durant el Debat de l'estat de la Nació al Congrés dels Diputats, i ha demanat un diàleg sincer i obert amb l'empresa.

En un comunicat aquest dimecres, la patronal catalana ha sostingut que el debat demostra que "s'ha pensat més en les properes eleccions" que no pas a resoldre la situació actual de l'economia per abordar la recuperació.

Veu curiós que el Govern central proposi un pla d'impuls i la lectura borsària sigui d'una "forta caiguda" de les cotitzacions, i ha lamentat que les mesures empresarials s'hagin centrat en dos sectors que han patit un procés de reestructuració considerable, com el sector elèctric i el bancari-financer.

La patronal ha expressat el seu rebuig a la "manca de diàleg i de comunicació" amb les mesures anunciades pel Govern, cosa que considera que fa més difícil l'acostament de posicions i la confiança entre les parts.

També ha criticat la "imprecisió" de les mesures, la incertesa i la volatilitat elevada del mercat, i ha dit que la manca de seguretat jurídica i de previsibilitat de les mesures proposades han amplificat l' efecte perjudicial a la imatge d'Espanya.

Ha defensat que la problemàtica en el preu de la llum és com es fixa la tarifa elèctrica i ha dit que és diferent en altres països, on "s'ha patit en menor intensitat l'increment de preus".

"Per tant, la mesura anunciada es veu desproporcionada i no ataca l´arrel del problema, ja que no es resol aquesta crisi amb pujades d´impostos", ha afegit.

Pel que fa a l'impost als bancs, la patronal considera que inferir que la pujada de tipus d'interès suposarà un guany per al sector bancari és no conèixer els mercats financers i bancaris.