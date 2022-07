Banderes de la UE a la seu de la Comissió Europea a Brussel·les/ @EP

La Comissió Europea ha aprovat un règim d’ajuts espanyol per valor de 285 milions d’euros per fomentar que el transport de mercaderies abandoni la carretera en favor del ferrocarril. El règim es finançarà amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), després que la Comissió avalués positivament el Pla de Recuperació i Resiliència espanyol i que el Consell l’adoptés.

L’objectiu d’aquest règim reduir les emissions de CO2, una finalitat que es pot arribar a produir si es fomenta aquesta transició del transport de mercaderies cap al ferrocarril. L’ajut concedit tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2025, i consistirà en subvencions directes a empreses que operin en el sector del transport ferroviari de mercaderies a Espanya.

MÉS INFORMACIÓ 6 de cada 10 transportistes espanyols temen pel seu treball

D'aquesta manera, el règim finançarà la construcció i millora dels molls de càrrega i les terminals de transport ferroviari de manufactures, així com les seves connexions a la xarxa ferroviària nacional principal. També es durà a terme l’adquisició o renovació de vagons, concretament aquells que estiguin adaptats per a la prestació de serveis d’autopista ferroviària.

La Comissió ha avaluat la mesura d’acord amb les normes de la UE en matèria d’ajuts estatals del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. La Comissió ha constatat que el règim és necessari per fomentar l’ús del transport ferroviari, que és menys contaminant que el transport viari i redueix la congestió de les carreteres, de manera que la mesura serà beneficiosa tant per al medi ambient com per a la mobilitat.

A més, la Comissió ha constatat que la mesura actuarà com a efecte incentiu per als beneficiaris i facilitarà la transferència del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril, en consonància amb els objectius de l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de la UE i del Pacte Verd Europeu.