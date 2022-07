El secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco , ha exigit "un límit màxim" i temporal als preus d'alguns aliments bàsics davant l'evolució de la inflació, una mesura que segons ell beneficia l'interès general i està contemplada a la Constitució.

En una entrevista a El Periódico, el líder sindical acusa el Govern de practicar "la política dels cops d'efecte de cara a les eleccions" i abandonar el camí del diàleg social. En aquesta línia, ha lamentat que les últimes mesures proposades al Debat de l'estat de la Nació "no han estat pactades i són insuficients per fer un pacte de rendes i aturar aquesta inflació", però ha matisat que les veu bé. Pacheco diu que a l'executiu li falta "valentia" per prendre mesures eficaces i ha qualificat d'insuficient i inútil la bonificació de 20 cèntims a la benzina.

"L'Estat ha de recaptar més de qui ha guanyat més diners per repartir-lo a la gent més vulnerable. I els salaris han de pujar més", ha assegurat.

De la mateixa manera, ha alertat que "entendre el pacte de rendes com un element d'empobriment del país per fer front a la inflació és un error estratègic", i ha considerat que els posicionaments de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, hi van en aquest sentit.

CRÍTIQUES A LA GENERALITAT



Igualment, Pacheco ha acusat la Generalitat d'estar "desapareguda i amagada" davant de la situació econòmica i li ha retret no fer res. "Economia no vol asseure's amb els agents socials i Presidència xiula. I li demanem que se sent, perquè, ja que no té les mateixes competències que l'Estat, almenys que se centri a oferir solucions als més vulnerables", ha lamentat.

Ha qualificat d'animalada la supressió dels impostos de successions i patrimoni que ha proposat Junts, ja que segons ell "seria acabar de buidar el model d'Estat de Benestar social, que ja està raquític".