Pere Navarro amb Marc Camarasa, CFO de Silence, i Fernando García, apoderat de Scutum Logistics. Foto: CZFB

Aquest 29 de juliol ha començat la reindustrialització de l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca, gràcies als acords presos per la Comissió de Reindustrialització a les darreres reunions . L'empresa Silence, un dels inversors seleccionats per la Comissió de Reindustrialització, ha rebut llum verda per iniciar les activitats dins del recinte de la Zona Franca, on ocuparà una extensió total de 61.078 metres quadrats i per a les quals ja ha contractat els primers nou antics empleats de Nissan, sobre la base de l'acord que van signar empresa i representació dels treballadors el mes de maig passat.

De la mateixa manera, Nissan ha rebut també l'autorització perquè el Centre Tècnic de la marca pugui continuar la seva activitat al recinte de la Zona Franca, on ocuparà 38.438 metres quadrats i donarà feina a 287 treballadors .

El procés continuarà després de l?estiu; està previst que a mitjans del mes de setembre el Consorci de la Zona Franca iniciarà els tràmits necessaris per designar la candidatura guanyadora del concurs públic per a gestió de la parcel·la de la Zona Franca .

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci, ha assegurat que "avui fem un pas definitiu per iniciar l'activitat de reindustrialització a la parcel·la que ocupava Nissan. Des del Consorci seguim posant tots els nostres esforços perquè el procés sigui el més ràpid possible i amb totals garanties legals per donar compliment als acords aconseguits amb consens absolut pels integrants de la Comissió de Reindustrialització” i ha recordat el compromís de l'entitat amb la dinamització de la zona.

Carlos Sotelo , conseller delegat de Silence , també ha dit estar "molt satisfet de ser la primera companyia que contribuirà a la reindustrialització ia la creació d'ocupació aquí, a la Zona Franca".