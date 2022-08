Stavla no signa l'acord amb Vueling per apujar els sous dels tripulants un 6,5% | @ep

El sindicat majoritari al col·lectiu dels tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Vueling , Stavla , no ha signat l'acord per pujar els sous dels tripulants un 6,5%, corresponent a l'increment de l' IPC de l'any 2021, han confirmat fonts de Vueling a Europa Press aquest dissabte.

La companyia va signar l?acord amb CCOO. de Catalunya divendres en una reunió del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) en què es van trobar les tres parts.

CC.OO. va convocar una vaga dijous i va posar com a condició per desconvocar-la que la companyia firmés l'acord, per la qual cosa no la farà, ja que l'empresa ha complert aquest requisit.

Davant la negativa de Stavla , fonts de CC.OO. han dit que faran "tot el possible perquè l'acord tiri endavant", i Vueling ha assegurat que l'acord amb CCOO . és vinculant independentment que el signin o no els dos sindicats.

L'acord amb CCOO. va arribar després que els treballadors de la companyia protestessin dimarts per exigir "una pujada salarial digna", en una concentració a l'Hospitalet de Llobregat convocada per aquest sindicat ia la qual es va adherir Stavla .