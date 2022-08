Camil Ros (UGT): "Algunes empreses ja estan estudiant reestructuracions" | @ep

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que “algunes empreses ja estan estudiant reestructuracions” davant d'una possible crisi econòmica.

En una entrevista aquest diumenge a ' El Periódico ', després de ser preguntat per la pujada de l'atur al juliol, Ros ha dit que espera que les empreses "no facin com en l'anterior crisi econòmica i aprofitin per plantejar ets que no són fruit de la crisi, sinó per tenir més beneficis”.

I ha apuntat que amb la reforma laboral les empreses "tenen més limitat" acomiadar els treballadors temporals, que considera que és el primer que feien quan hi havia males dades de l'atur.

Ha culpat les empreses d'haver provocat la inflació pujant preus per retenir beneficis: “No és veritat això que diu la patronal que la majoria d'empreses treballen a pèrdues, és al revés, a excepció de part de les petites i mitjanes empreses. inflació no està venint dels salaris, aquests només l'estan patint”.

Així, ha demanat al Govern que "plantegi de manera clara a Europa el control de preus de coses bàsiques com carburants i energia" i ha instat a cridar a la responsabilitat les empreses perquè baixin els preus, en les seves paraules.

I ha criticat la patronal per tenir, als ulls, una actitud irresponsable i haver impossibilitat que s'arribi a un acord salarial, davant del que ha asseverat: "Si abans de la tardor no hi ha una reacció, organitzarem una gran mobilització".