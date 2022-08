AgroBank ha finançat més de 14.415 milios d'euros en el primer semestre / AgroBank

AgroBank, la divisió dedicada al sector agroalimentari de CaixaBank, ha finançat al sector agroalimentari amb 14.415 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, un 85% més respecte a l'exercici anterior. A més, l'entitat ha concedit prop de 7.000 milions d'euros en crèdits proconcedits amb disponibilitat immediata perquè aquests puguin afrontar els projectes que necessitin dur a terme.



AgroBank finalitza el primer semestre de 2022 amb més de 517.000 clients agro. Això suposa que un de cada dos agricultors i ramaders a Espanya treballen amb CaixaBank. “Hem començat 2022 amb força, intensificant la nostra posició de lideratge per ajudar a la transformació del sector. Volem facilitar a agricultors, ramaders i al sector pesquer la innovació, digitalització i sostenibilitat en els seus negocis”, afirma Sergio Gutiérrez, director d’AgroBank, qui afegeix que “a més acompanyem als nostres clients en la internacionalització, ja que un de cada quatre euros d'exportació en CaixaBank procedeixen dels clients AgroBank”.

MÉS INFORMACIÓ CaixaBank incrementa la seva aposta pel món rural i el sector agroalimentari amb el nou AgroBank

“Ens trobem en un moment de canvi per al sector agroalimentari, ple de reptes i oportunitats. Per això, és el moment d'apostar pel AgroTech, l'agro del futur. AgroBank va la liderar el canvi per facilitar-l'hi als nostres clients”, agrega Gutiérrez.



“A més, volem contribuir també a fomentar el relleu generacional amb programes de joves agricultors tech i l'impuls de la dona en els entorns rurals”, subratlla el director d’AgroBank.

UNA NOVA ETAPA PER A AGROBANK



AgroBank ha començat una nova etapa en aquest 2022, en la qual ha llançat un nou pla estratègic acompanyat de la campanya de comunicació i posicionament ‘Sent agro. La nova era comença amb tu’, on es completa la proposta de valor d’AgroBank amb el llançament, entre altres iniciatives, de l`Ecosistema d'Innovació Agro´. Aquest projecte està creat per posar en marxa nous projectes de digitalització, innovació i sostenibilitat , donar impuls a joves i dones i oferir accés als fons Next Generation de la Unió Europea per a una agricultura sostenible.



Mitjançant aquesta campanya, s'han llançat nous perfils en xarxes socials, com Twitter i Linkedin, que ofereixen contingut multimèdia exclusiu i són claus en la ‘Comunitat AgroBank’. Aquests nous canals de relació estan dirigits a clients i no clients, i compten amb els millors experts del sector, notícies de rellevància per a l'activitat agroalimentària i continguts experiencials.