Inici de construcció d'East Anglia Three d'Iberdrola

Iberdrola ha iniciat la construcció del parc eòlic marí East Anglia Three, al Regne Unit, que comptarà amb una capacitat de 1.400 megawatts (MW). Aquesta immensa capacitat és suficient per proveir d'energia neta a 1,3 milions de llars, i es preveu que entri en producció el 2025.

Aquesta nova instal·lació estarà situada davant de la costa de Norfolk, prop de l'àrea metropolitana de Londres, i formarà part del macrocomplex East Anglia Hub. En aquest espai conviurà juntament amb els futurs desenvolupaments d'East Antlia One North i East Anglia Two. Aquest hub constitueix la iniciativa més gran d'aquesta tecnologia del grup Iberdrola al món i implicarà una inversió de 6.500 milions de lliures (uns 7.700 milions d'euros) per a la instal·lació de 3.000 MW, fet que suposa cobrir el 6% de l'objectiu de 50 GW. d'energia eòlica marina fixat pel govern del Regne Unit per al 2030.

Les obres de construcció aquesta planta arrencaran amb la fase inicial, centrada en la instal·lació al comtat de Suffolk, en col·laboració amb Siemens i Aker Solutions, de la subestació terrestre que connectarà el parc amb la xarxa elèctrica de National Grid i en el traçat del cable, adjudicat a NKT.

East Anglia Three cobrirà una àrea de fins a 305 quilòmetres quadrats i requerirà la instal·lació de més d'un centenar d'aerogeneradors de nova generació, que tindran una alçada de fins a 247 metres, l'equivalent a dues vegades i mitja la mida del Big Ben (96 metres ). A més de la instal·lació, també comptarà amb quatre subestacions marines, una plataforma marina que albergarà l'allotjament de les operacions i quatre cables submarins per a l'exportació a la costa de l'energia produïda pel parc eòlic, ubicat a 69 quilòmetres mar endins.

La construcció del hub d'East Anglia suposarà un impuls notable a la cadena de subministrament relacionada amb la indústria eòlica marina del Regne Unit i d'Europa i generarà fins a 7.000 llocs de treball.