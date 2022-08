Planta d'Iberdrola a Puertollano / Iberdrola

El grup Iberdrola construirà una gran planta d'hidrogen verd al port de Felixtowe (Anglaterra), el qual és a prop dels parcs eòlics marins que Iberdrola promou en aigües britàniques del Mar del Nord. L'objectiu d'aquesta construcció és contribuir a la descarbonització del port de mercaderies més gran del Regne Unit. Per fer-ho, invertirà uns 170 milions d'euros (150 milions de lliures).

La instal·lació entrarà en funcionament el 2026 i, en un primer moment, tindrà capacitat per produir 14.000 tones anuals de H2 renovable, però es podrien duplicar en el futur. La planta subministrarà hidrogen als vehicles i maquinària utilitzats pel port i serà capaç d'alimentar fins a 1.300 camions d'hidrogen verd. També s'utilitzarà per alimentar amb combustible no contaminant els trens que transportin les mercaderies cap al port.

Però aquesta planta tindrà potencial també per utilitzar-se en la producció d' amoníac verd o etanol, cosa que podria proporcionar combustibles nets per al transport marítim i crear oportunitats per exportar-los a altres mercats internacionals.

El projecte serà desenvolupat per ScottishPower, filial del grup al Regne Unit, juntament amb Hutchison Ports. Aquest tindrà una extensió aproximada d'un camp de futbol i s'ubicarà previsiblement en terrenys erms dins del port.

L'hidrogen verd es produirà mitjançant un electrolitzador que divideix l'aigua en hidrogen i oxigen utilitzant electricitat d'origen renovable. La companyia ja ha posat en marxa en aquesta zona East Anglia ONE, de 714 megawatts (MW) i té previst construir el macrocomplex eòlic marí d'East Anglia Hub, que agruparà tres projectes amb una capacitat instal·lada total de 2.900 MW: East Anglia ONE North , East Anglia TWO i East Anglia THREE.

IMPULSOR DELS PRINCIPALS PROJECTES D'HIDROGEN VERD

El grup Iberdrola promou actualment els principals projectes d´hidrogen verd del Regne Unit, i gràcies a aquest nou projecte, podrà sumar la planta del port de Felixtowe.

En col·laboració amb Storegga , l'entitat energètica desenvoluparà a Comarty, al nord d'Inverness, un projecte que permetrà la descarbonització dels processos de calefacció de les destil·leries. En una primera fase, que entrarà en operació a partir del 2024, produirà fins a 4.000 tones a l'any, i es podrà expandir en el futur fins a assolir un total de 20.000 tones.

A més, Iberdrola instal·larà al seu parc eòlic de Whitelee, als afores de Glasgow, una planta d'hidrogen verd capaç de generar 3.000 tones d'H2 anuals, que entrarà en funcionament el 2023. Aquest projecte compta amb el suport del Govern britànic, que ha destinat a la construcció més d'11 milions d'euros procedents de la cartera d'innovació energètica del Departament d'Empresa, Energia i Estratègia Industrial.

També cal comentar que el grup Iberdrola encapçala el desenvolupament de l'hidrogen verd amb més de 60 projectes a vuit països (Espanya, Regne Unit, Brasil, Estats Units, entre d'altres) per respondre a les necessitats de descarbonització. Actualment compta amb una cartera de projectes d'hidrogen verd que requerirà inversions de 9.000 milions d'euros el 2030, amb l'objectiu de desenvolupar 400.000 tones d'hidrogen verd a l'any.