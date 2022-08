Una línia de transmissió elèctrica d'Iberdrola / Iberdrola

Iberdrola , mitjançant el Global Smart Grids Innovation Hub (GSGIH) d'i-DE, i Minsait han unit forces per plantar cara als incendis. La filial d'Indra està treballant per desenvolupar una manera de detectar primerencament els incendis a prop de les línies elèctriques, avisant així els Centres d'Operació de Distribució d'i-DE, i que donin alarma als Cossos de Bombers. El que caldrà per això és que un algorisme pugui interpretar les imatges de les càmeres que resideixen a les torres elèctriques.

Iberdrola té com a objectiu la lluita contra la desforestació i la conservació dels espais naturals, i està en procés de cercar solucions que permetin la detecció primerenca d'incendis per reduir l'impacte mediambiental i l'impacte en el subministrament elèctric. Amb aquesta iniciativa de la mà de Minsait, posarà en marxa accions preventives per minimitzar l'afecció a clients i desconnectar les línies de la zona per evitar danys més grans. A més, aquest projecte servirà també perquè els organismes mediambientals puguin identificar l'origen del foc.

La col·laboració entre les dues entitats s'emmarca en el programa de start-ups de la companyia, PERSEO , que té com a objectiu facilitar l'accés a les tecnologies del futur, paral·lelament al foment del desenvolupament d'un ecosistema global de start-ups del sector elèctric amb focus a la sostenibilitat.

El GSGIH d'i-DE va plantejar a principis d'any un repte en què buscava solucions que permetessin la detecció primerenca d'incendis a zones protegides properes a les línies elèctriques amb l'objectiu de reduir l'impacte mediambiental, l'abast de l'incendi i minimitzar-ne la repercussió en la continuïtat del subministrament als clients, i Iberdrola i Minsait treballaran en aquesta línia.

PERSEO, UN EXEMPLE DE COMPROMÍS AMB LES START-UP

Perseu va néixer el 2008 i ha invertit més de 100 milions d'euros en start-ups que desenvolupen tecnologies i models de negoci innovadors, centrant-se sobretot en aquells que permetin millorar la sostenibilitat del sector energètic mitjançant una electrificació i descarbonització més grans de l'economia.

A través de PERSEO, Iberdrola fa més de 25 proves reals a l'any de tecnologies, que serveixen com a primer pas per establir una relació comercial amb les start-ups. A més, en els dos darrers anys el grup ha llançat un total de catorze reptes en què han participat 700 start-ups . En el cas d'iniciatives relacionades amb xarxes, aquestes es duen a terme en col·laboració amb el GSGIH, un referent mundial en xarxes intel·ligents, basat en la col·laboració oberta i el coworking entre tècnics d'i-DE, proveïdors, start-ups i diferents organitzacions de tot el món.