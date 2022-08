El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez. Foto: Europa Press



La Unió General de Treballadors (UGT) ha assenyalat que és "imprescindible" millorar la Llei d'Ocupació per impulsar polítiques d'ocupació més eficaces que acabin amb la situació que viuen els aturats de llarga durada.

El sindicat, mitjançant un comunicat, ha apostat per dur a terme polítiques que s'adaptin a "la realitat específica de cada persona" i aconseguir així "la seva ràpida reinserció laboral". En concret, han expressat que, segons ell, l'actual Llei d'Ocupació és "insuficient", ja que no compta amb el diàleg social i no inclou mesures "eficaces".

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), 1,5 milions de persones fa més d'un any que busquen feina i més de 600.000 ho fan des de fa més de quatre anys. "Malgrat les xifres d'atur excel·lents, la dada dels aturats de llarga durada és alarmant. Una societat justa, inclusiva i desenvolupada no pot assumir una xifra de més de dos milions de persones sense l'esperança d'un desenvolupament digne del seu Estat de Benestar", han expressat des de la UGT.

Així, entre les mesures que proposen hi ha un increment del finançament fins a nivells "adequats i suficients" i incloure criteris "vinculants" per a l'aplicació d'aquesta Llei als diferents territoris del país.

A més, el sindicat ha denunciat que els dos instruments de les polítiques actives d'ocupació (serveis i programes) són "essencials" per saber les necessitats de cadascuna de les persones aturades i, no obstant, a la pràctica no s'estan posant en marxa .