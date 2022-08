Álvarez, durant la visita a Lleida. Foto: Europa Press

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha reclamat a l'administració una " intervenció decidida del Govern, no només espectacular un dia, sinó permanent per poder normalitzar " el sector de la fruita.

Ho ha dit en declaracions als mitjans després d'una visita a Lleida a un "assentament de treballadors temporers que treballen en negre" del sector de la recollida de la fruita, tal com ho ha descrit la responsable del sector agroalimentari de la UGT FICA de Catalunya, Alicia Buil, en al·lusió a les paraules que han fet servir els mateixos treballadors.

Álvarez, Buil i també el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, han visitat també una central fructícola amb allotjament, una prestació que no està establerta al conveni, segons ha destacat Buil.

Álvarez ha qualificat els dos escenaris com "la cara i la creu" del sector i ha remarcat que, mentre que una empresa contracta de manera regular i dóna allotjament als seus treballadors amb els costos que això comporta, altres fan el mateix sense complir la llei ia un preu més baix, en les paraules.

El secretari general d'UGT ha advocat per arribar a la situació que milers de persones vinguin a treballar al sector de la fruita espanyola igual que faran la verema a França. "És obvi que hi ha una qüestió de salaris i també hi ha una qüestió de condicions en què està treballant la gent", ha assegurat.

Per això, ha instat el Govern i Inspecció de Treball a actuar, i ha recordat que, des d'UGT, han enviat un informe sobre "molts fets delictius" a la Fiscalia General de l'Estat perquè ha considerat que, literalment, si no hi ha una intervenció de la Fiscalia, és molt difícil que ningú no els pugui portar als tribunals.

També sobre les condicions laborals dels treballadors del sector de la fruita, Buil ha criticat la manca d´un pla integral per solucionar la situació d´aquestes persones, i ha lamentat que cinc dels set grups professionals del conveni estiguin per sota del salari mínim interprofessional (SMI).

Al seu parer, són les mateixes patronals les que estan desprestigiant aquest sector en no voler reconèixer al conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya l'SMI i voler que aquest sigui "moneda de canvi d'altres coses".