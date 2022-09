El viceconseller d'Hisenda, Planificació i Afers Europeus del Govern de les Canàries, Fermín Delgado, saluda la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero / @EP

El 16 de desembre del 2021 es va aprovar definitivament la Llei de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) , una ajuda que anava des dels 491,60 € fins als 1.081,60 € , depenent del nombre de persones que habiten a la llar. Aquesta proposta, considerada com a "estrella" en matèria social, prometia ajudar més de 850.000 llars perquè cada família aconseguís el mínim garantit.

Vuit mesos i milers de sol·licituds després, la realitat és que aquest ajut econòmic va deixar d'entrar a 445.000 llars a causa de dos motius principals: els errors al padró i l' excés de renda.

Aquests errors van provocar, fins i tot, que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública donés el vistiplau fa tres mesos a la contractació de 1.150 persones a la plantilla de l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per afrontar tota la burocràcia que se'n desprenia procés pels expedients que presentaven algun problema.

De moment, l'IMV només ha arribat al 70% de les llars previstes ia la meitat dels 2,3 milions de beneficiaris anunciats. De fet, més de 785.000 expedients van ser rebutjats fins al 31 de juliol de 2022 , segons dades de La Informació.

DEFALLES MÉS HABITUALS

La causa més habitual per la qual van rebutjar les peticions va ser per errors relacionats amb el padró i amb les persones que convivien a la unitat familiar. De fet, fins a 243.170 expedients es van denegar per " pertànyer a una altra unitat de convivència o ser una unitat de convivència diferent de la sol·licitada".

El segon factor més repetit va ser la superació dels ingressos o el patrimoni màxim per accedir a lajuda. En aquest cas, es van denegar 200.624 expedients .

També destacava el fet que 156.433 famílies no accedissin a l'ajuda per haver duplicat algun document, per la manca d'algun d'ells o per l'absència d'alguna firma. Cal tenir en compte que, a la primera fase de la tramitació, solen produir-se duplicitats i errades en els formularis emplenats. En aquest cas, el millor hauria estat tornar a presentar els papers.

La Seguretat Social també ha indicat altres errors comuns , com per exemple:

- No acreditar residència legal i continuada, no residir de manera continuada a Espanya durant 1 any o superar 90 dies en un any fora d'Espanya: 43.469 expedients.

- No haver estat d'alta a la Seguretat Social durant els 12 mesos anteriors: 24.629 expedients.

- Incompliment de la demanda docupació: 10.860 expedients.

- Incompliment de ledat requerida: 8.317 expedients.

En qualsevol cas, el termini màxim per resoldre una incidència amb alguna sol·licitud d'aquest ajut està estipulat en sis mesos des de la presentació de l'expedient, segons informava el Ministeri.