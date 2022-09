Arxiu - Producció a la planta de Seat a Martorell (Barcelona)

Seat ha plantejat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) des de mitjans de setembre fins al 23 de desembre d'aquest any per l'escassetat global de semiconductors.

En un comunicat aquest divendres, la companyia ha explicat que l'expedient preveu la suspensió temporal del torn de nit de la L2, amb una afectació diària a uns 850 empleats, i la "possible cancel·lació" de jornades de producció a qualsevol de les línies.

L'automobilística ha assegurat que l'ERTE s'aplicarà en primer lloc de manera voluntària i que les condicions es determinaran durant la negociació.

La companyia també preveu eliminar les jornades addicionals previstes per al mes de setembre.

TERMINI "PRECIPITAT"



CC.OO. i UGT han considerat " precipitat " el possible termini per començar la vigència de l'expedient perquè creuen que no fa temps de gestionar tota la mobilitat que suposa l'expedient.

Han comunicat a la direcció que negocien els ERTE amb la intenció de minimitzar l'impacte negatiu a la plantilla afectada, i han advertit que, si es presenten, donaran "màxima prioritat" a la negociació del Pla Social.

Asseguren que, com a mínim, aquest haurà de recollir la preferència de voluntarietat, un complement salarial, l'exclusió de més grans de 57 anys, que no afecti les vacances ni les quatre pagues extraordinàries i mantenir l'aportació al pla de pensions, entre d'altres.

Els representants dels treballadors han sol·licitat que es revisi la situació de la plantilla d'ETT perquè se li aboni el nivell i la lletra corresponent, contemplant el que es va signar al Pla Social de l'ERTE el setembre del 2021.

20 CONVENI COL·LECTIU



La direcció de Seat i els sindicats majoritaris UGT i CC.OO. van signar a finals de juliol el 20 conveni col·lectiu de la companyia després del preacord assolit al juny i ratificat per 11.000 treballadors afiliats els sindicats.

Ambdues parts van assolir el preacord el 17 de juny, que contemplava una revisió de les taules salarials del 6,5% i la vinculació dels sous a les pujades de l'Índex de preus de consum (IPC).