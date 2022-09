El ministre dAgricultura. Foto: Europa Press



El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha descartat imposar un impost al sector de la distribució , però li ha demanat responsabilitat perquè l'alça dels preus sigui "com més limitada millor", alhora que ha considerat que fixar un preu mínim en béns i productes d'alimentació essencials no és possible legalment, ni tampoc “desitjable”.

Sobre la possibilitat d'un gravamen a la distribució, tal com ha reclamat el soci de govern Unides Podem, Planas ha afirmat que els impostos aplicats al sector financer i energètic "estan plens de lògica", si bé no és el cas de la distribució .

"No crec que sigui el cas, en aquests moments, de la distribució, almenys fins ara, vull dir que tots els elements de la cadena, inclosa la distribució, s'han comportat de manera correcta. Espero ho faci en un futur immediat també ", ha assenyalat el ministre d'Agricultura en una entrevista a Europa Press ".

A parer seu, tots els operadors econòmics han de fer un esforç per contenir els preus i intentar limitar l'impacte de factors externs com l'alça de matèries primeres i dels costos energètics, perquè "això és bo per al conjunt de la societat".