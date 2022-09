Arxiu - El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez - Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

UGT ha reiterat aquest dimarts la necessitat de pujar els salaris i implementar altres polítiques destinades a incrementar el poder adquisitiu de les famílies davant de l'"excessiu" nivell dels preus a Espanya.

Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) , l'IPC es va moderar menys del que s'esperava a l'agost: va baixar tres dècimes, fins al 10,5%, quan l'indicador avançat apuntava a un descens de quatre dècimes.

El sindicat adverteix en un comunicat que, amb aquesta xifra del 10,5%, s'encadenen tres mesos consecutius de pujades de dos dígits i "el que és pitjor" , la inflació subjacent, la més estructural, ha escalat fins al 6, 4%, "la qual cosa reflecteix que no està sent atacada la font que origina les tensions".

"Les empreses continuen mantenint i fins i tot elevant els seus marges de benefici, traslladant l'augment de costos energètics derivat de la guerra a Ucraïna al preu final dels seus productes, encarint especialment aliments i altres productes de primera necessitat que són indispensables a la cistella de la compra Tot i això, els salaris no s'estan elevant amb la mateixa intensitat, només un 2,6% fins a l'agost, debilitant en conseqüència el poder adquisitiu de les famílies”, argumenta UGT.

Per això, el sindicat reclama elevar els salaris dels treballadors mitjançant un nou acord de negociació col·lectiva amb la patronal ; establir una línia de crèdit que actuï com a fons de protecció i ajudi les llars més empobrides davant l'encariment de les hipoteques, i apostar per polítiques que realment incideixin sobre el preu dels productes energètics, "augmentant la competència i reduint beneficis extraordinaris".

Alhora, insta el Govern a adoptar mesures que moderin el "desorbitat" preu al qual estan arribant molts productes de primera necessitat, com ja es fes en el passat amb altres sanitaris com les màscares o els tests d'antígens, o més recentment amb el propi preu del gas.

Així, el sindicat demana que es prenguin les iniciatives oportunes per aconseguir uns preus "socialment justos" per als aliments i altres béns i serveis bàsics.