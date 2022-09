Arxiu - Producció a la planta de Seat a Martorell (Barcelona)

Seat i sindicats han signat l'acord per a l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) , que estarà vigent del 16 de setembre al 23 de desembre, per flexibilitzar la producció davant de la manca de xips.

En un comunicat aquest dimecres, la companyia ha explicat que la reducció temporal de feina es cobrirà amb voluntaris en primer lloc i es completarà de manera rotatòria entre la plantilla.

L'afectació diària de l'expedient, que inclou el conjunt de personal de Martorell (Barcelona) i Barcelona, és d'unes 850 persones, per la cancel·lació del torn de nit de la L2, i n'hi pot haver altres en torns de qualsevol línia.

S'ha pactat un pla social pel qual la companyia millorarà la prestació de desocupació dels afectats per l'ERTE i oferirà la possibilitat de fer formació mantenint el 100% de la remuneració.

L'expedient, plantejat per causes organitzatives i productives, arriba en un moment en què la demanda dels models de les marques es troba a "nivells molt alts".

Per això, l'automobilística ha defensat que continuarà fent tot el possible per lliurar aquesta alta demanda als concessionaris i als clients.