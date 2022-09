Una de les naus. Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Barcelona convertirà tres naus industrials de les zones del Besòs i del 22@ en pols d'activitat econòmica mitjançant la col·laboració publicoprivada per crear nous hubs per impulsar el talent, l'emprenedoria i la innovació.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dimarts 20 de setembre en roda de premsa l'estratègia del consistori, que s'emmarca en la compra de naus industrials anunciada el setembre del 2021 per millorar la competitivitat de petites i mitjanes empreses i crear ocupació de qualitat . Les naus són la del carrer Ciutat d'Asunción 16, que serà un nou hub de la indústria 4.0 i economia circular; el del carrer Àvila 14-18, que s'especialitzarà en innovació urbana, i la Nau E de Palo Alto, que posarà el focus a les indústries creatives.

Collboni veu la creació d'aquests hubs com a "oportunitats de futur per obrir una nova etapa a l'economia" de Barcelona i ha recordat que la capital catalana vol diversificar el model econòmic per atraure talent i inversions.

Per dur a terme la transformació de la nau en un model productiu, l'Ajuntament obrirà l'última setmana de setembre una convocatòria per cercar 'partners' que presentin projectes tractors a l'interior de les naus i que permetin rellançar la zona industrial de la Sagrera. Besòs i el 22@.

L'adjudicació de les naus es farà a partir de desembre de 2022 i en un període de 10 mesos (en el cas de Palo Alto) i 30 mesos (en el cas d'Àvila i Asunción) els nous pols començaran a funcionar.

La posada en marxa d'aquests nous pols d'activitat suposarà una inversió estimada de 10 milions d'euros, que dependrà de l'aportació que destinin els operadors privats: ara com ara, la inversió municipal és de 7,05 milions (1 milió de la Nau Asunción , 550.000 la Nau Àvila i 5,5 milions de Palo Alto).