Assegura que la situació de manca de subministraments ha millorat el primer semestre | @ep

El president de Seat, Wayne Griffiths, ha afirmat que treballarà per crear demanda de cotxes elèctrics: "Volem fer cotxes elèctrics en un país on fins ara no es venen cotxes elèctrics", cosa que defensa canviar a Espanya i tot Europa perquè les feines del sector en dependran.

En una entrevista del diari ' Ara ' recollida aquest dissabte per Europa Press , ha recordat que la caiguda en les vendes no s'ha degut a la falta de demanda, sinó de subministraments, cosa que considera "frustrant", encara que veu que la situació ha millorat el primer semestre.

Preguntat per si Seat pot desaparèixer davant l'expansió del cotxe elèctric, ha respost que fins al 2035 se seguiran venent cotxes de combustible, i que encara han de decidir si electrificar la marca.

Creu també que calen "mesures addicionals a curt termini" de l'administració per impulsar el cotxe elèctric a Espanya i assolir plans pragmàtics, en les seves paraules, per enfortir les infraestructures de recàrrega dels mateixos.

PLANTA DE MARTORELL



I, sobre la possibilitat d'afegir una nova plataforma a la fàbrica Seat de Martorell , ha assegurat que els models León i Formentor "tenen molt per davant" allà i no s'ho planteja fins que se substitueixin, encara que sí més endavant.

"Jo lluitaré per això. ¿Que és fàcil? No. Perquè hi ha molta competència al grup. S'ha d'entendre la nostra complexitat", ha dit en relació amb la segona plataforma.

Ha reiterat la seva voluntat de fabricar cotxes elèctrics a Martorell el 2025 i tenir la fàbrica de bateries, per la qual cosa ha lamentat que se'n va amb retard respecte als Perte del cotxe elèctric, tot i que considera que tots els actors implicats estan posant de part seva per a que avanci.

LA PLANTA DE BATERIES DE SAGUNT



Griffiths ha celebrat que Espanya en general i Sagunt en particular aculli la planta de bateries, perquè la ciutat té "molts avantatges a nivell econòmic i logístic".

En preguntar-se si Catalunya va arribar tard a aquesta aspiració, ha respost: "No va arribar tard. No era un tema de qui era el primer, sinó d'on tenia més sentit. Al final, València tenia més sentit que les altres alternatives".