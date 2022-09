La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha anunciat aquest dimecres en arribar al Congrés que ha arribat a un acord amb el seu soci Unides Podem per al pla de mesures fiscals , mentre que des del grup confederal han rebutjat que l'acord estigui ja tancat.



Preguntada en arribar a la Cambra Baixa sobre les negociacions amb el seu soci, amb el qual manté negociacions per tirar endavant els Pressupostos, Montero ha dit que "encara no hi ha acord" sobre els comptes públics, però " sobre les qüestions fiscals sí ".



Tot i això, diverses fonts del grup confederal han precisat a Europa Press que el pacte encara no està tancat i es continua negociant.

MÉS INFORMACIÓ Montero es desmarca de la baixada de l'IRPF de Puig



Des del Ministeri d'Hisenda han convocat a les 11.30 hores una roda de premsa a la seu del Ministeri "per analitzar la situació fiscal d'Espanya i traslladar les novetats en matèria tributària".