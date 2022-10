Hisenda i sindicats es tornen a reunir aquest dilluns per negociar la pujada salarial dels funcionaris | @ep

El Ministeri d'Hisenda i els sindicats de la Funció Pública es tornaran a citar aquest dilluns, 3 d'octubre, per conèixer la resposta dels treballadors a la proposta del Govern, amb una oferta de millora salarial per als funcionaris del 9,5% entre 2022 i 2024.

El plantejament de l'Executiu compta, de moment, amb el suport d' UGT , el dubte de CCOO i el rebuig de CSIF .

La cartera que encapçala María Jesús Montero ha presentat als empleats públics una pujada salarial del 9,5%, que inclou un augment de l'1,5% amb caràcter retroactiu per al 2022 i clàusules de revisió per al 2023 i el 2024.

Els funcionaris ja han rebut aquest 2022 un augment salarial del 2%, al qual se sumarà aquest 1,5% retroactiu proposat per Hisenda , cosa que suma un 3,5% per a aquest exercici.

Per al 2023, l'Executiu fixa un increment del 2,5%, a què se sumen dues variables del 0,5%. Els sous dels empleats públics pujarien un 0,5% addicional si l'IPC acumulat del 2022 i el 2023 supera el 6%, i se n'afegiria un altre 0,5% si el PIB del 2023 supera el 5,9%.

L'oferta de Montero es completa amb una alça del 2% el 2024, un altre cop amb una clàusula per incrementar el sou un 0,5% en cas que l'IPC acumulat del 2022, 2023 i 2024 superi el 8%.

SUPORT D'UGT I REBUIG DE CSIF

Hisenda va començar les negociacions dimecres, amb una proposta inicial del 8% repartit entre el 2022 i el 2024, que ja incloïa l'increment del 2% que els funcionaris han tingut en les nòmines d'aquest any.

Aquesta primera oferta de l?Executiu establia un 1,5% retroactiu per al 2022, que se sumaria al 2% d?augment salarial que ja es va donar per a aquest any, seguit d?un 2,5% per al 2023 i un 2% per al 2024.

Els sindicats van reconèixer després d'aquesta primera reunió la "bona intenció del Govern", encara que van considerar que la seva proposta era insuficient per esmorteir la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris els últims anys. El 2022, els sous dels empleats públics han augmentat un 2%, davant el 10,5% en què es va situar la inflació a l'agost.

Hisenda va prendre nota de les reivindicacions sindicals i va tornar a la taula de negociació dijous amb una millora salarial del 9,5% repartida en tres anys.

Juntament amb aquest augment, el Govern es va comprometre a establir l'eliminació de la limitació que impedeix la plena implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals, la plena aplicació de la classificació professional de l' article 76 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ( Trebep) , l'aplicació de la classificació professional adaptada a les noves titulacions (grup B) i la derogació de les retallades del Reial decret llei 20/2012.

Així mateix, va al·ludir a la jubilació anticipada, a la taxa de reposició, a la implementació de les mesures d'igualtat, a la negociació sindical de la digitalització i modernització de les administracions públiques, ia la negociació de l'atracció i la retenció del talent a les administracions. Públiques.

Pel que fa a l' Administració General de l'Estat (AGE) , el Govern es va referir a la posada en marxa efectiva del teletreball, a la negociació del contingut de la Llei de Funció Pública de l'AGE , les retribucions i negociació col·lectiva per al personal del Servei Exterior, a la revisió del model de centres penitenciaris i relació de llocs de treball (RPT), ia la revisió de les despeses de desplaçament, com van informar fonts de la negociació.

UGT va assegurar al final de la reunió de dijous que "amb tota probabilitat" donaria el vistiplau a l'oferta de Montero i així ho va ratificar per unanimitat el seu Consell Federal divendres. El secretari general d'UGT Serveis Públics, Julio Lacuerda, va sostenir que l'acord entre el Govern i els funcionaris serà "una bona notícia per a tots els ciutadans", i no només per als empleats de les administracions públiques.

El sindicat es dóna per satisfet amb aquesta pujada del 9,5% que planteja l'Executiu i creu que esmorteeix l'impacte d'una inflació "de caràcter conjuntural".

A la posició contrària es manté CSIF , que arribarà a la reunió de dilluns amb la intenció d'aconseguir del Govern una oferta amb "una xifra de dos dígits", com va dir el secretari d'Acció Sindical, Francisco Lama , després de la reunió de dijous .

Tot i la seva oposició, CSIF es va comprometre a analitzar la proposta de Montero durant el cap de setmana, si bé va demanar a l'Executiu "un últim esforç" per assolir un acord que acontenti totes les parts. A més, CSIF corregeix el Govern i li recorda que aquest 9,5% global que proposa no és tal, ja que un 2% ja està contemplat a les nòmines d'aquest any i creu incorrecte comptabilitzar-lo dins de la nova pujada.

CCOO es guarda les cartes fins aquest dilluns, data en què ha de contestar el Govern, com han comentat fonts del sindicat a Europa Press.

El coordinador de l'Àrea Pública de CCOO, Humberto Muñoz, ha manifestat després de la negociació de dijous que la millora presentada pel Govern suposava "un avenç", tot i que alhora ha reconegut que el sindicat esperava "arribar una mica més enllà en matèria econòmica i en altres coses".

La decisió final queda pendent dels òrgans de decisió del sindicat, que hauran de resoldre si avancen en la ratificació de l'acord o si opten per "abandonar el camí si estimen que no s'ha fet prou esforç per part de l'Administració", com ha assenyalat Muñoz dijous.