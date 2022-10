Els sous dels joves no es recuperen i cauen en picat fins al 12% | @ep

Els salaris dels joves no es recuperen per molt que passin els anys. Des de la recessió del 2008, els sous dels més joves no només no s'han vist recuperats sinó que han vist com s'han enfonsat any rere any. Els salaris reals (ajustats amb la inflació) dels menors de 29 anys eren el 2020 entre un 5 i un 12% més baixos que quan va esclatar la bombolla.

El 2008 , el salari brut d'un jove entre 25 i 29 anys era de 17.434 euros tal com informa 20 minuts . Un 53% més elevat que la pensió mitjana de jubilació, que arribava als 11.403 euros. Només dotze anys més tard aquesta escletxa s'havia reduït fins al 13%. El cas dels menors de 24 anys és fins i tot més cridaner: aquest col·lectiu ha passat de cobrar un sou un 17% superior al de la jubilació mitjana, a estar un 20% per sota.

Durant la gran recessió es van disparar les taxes d'atur juvenil i va enfonsar els salaris mentre que els governs van optar per evitar retallar les pensions. Tot i així, aquestes prestacions van estar congelades diversos anys i amb prou feines van créixer un 0,25% anual entre 2013 i 2018.

Els salaris baixos desincentiven la natalitat i aporten menys a la guardiola de les cotitzacions, que són la base del sistema de pensions. Això obliga l' Estat a estirar altres ingressos per poder fer front als costos. Uns fons que es deixen d'invertir en altres partides com ara sanitat o educació.

Pujada de salaris i pensions | Enquesta d'Estructura Salarial i eSTADISS

Els joves no surten ben parats de la redistribució de rendes que s'ha produït la darrera dècada, des de l'última crisi econòmica fins a les portes de l'actual. La comparativa mostra que els més veterans cada cop cobren menys 'salaris pobres' mentre aquests es tornen més freqüents entre els més joves. I és que els sous baixos són 2,6 vegades més freqüents entre els joves que entre la mitjana de la població treballadora espanyola i quatre vegades més freqüents que entre els empleats sènior entre 50 i 64 anys. Les dades constaten que entre els novells una mica més breus, d'entre 25 i 34 anys, les males remuneracions també han esdevingut més freqüents. Si el 2008 els cobraven el 20,1%, el 2019 aquest percentatge pujava a 21,8%. A la resta de franges, les que comprenen una heterogènia massa de treballadors d'entre 35 i 65 anys, la proporció de treballadors amb sous baixos ha baixat de manera unànime.

Els joves i treballadors poc qualificats són els pitjor aturats durant l'última dècada pel que fa a sous baixos. Doncs si aquestes remuneracions de 'baix cost' s'han mantingut iguals entre els graduats universitaris (6,4%), entre aquells amb estudis bàsics (22,2%) i de secundària (16,7%) la freqüència d'aquests sous' low cost' ha augmentat entre tres i quatre punts respecte a la situació de fa una dècada.