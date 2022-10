Platja del Castell, a Puerto de la Cruz / @EP

Espanya va rebre el mes d'agost passat la visita de prop de 8,8 milions de turistes internacionals , fet que suposa un increment del 69,7% respecte la xifra registrada el mateix mes del 2021, segons dades publicades aquest dimarts per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) . Amb això els vuit primers mesos de l'any el nombre de visitants internacionals va vorejar els 48,1 milions.

Aquests turistes van realitzar una despesa al nostre país que va assolir els 11.258 milions d'euros , fet que suposa un augment del 90,6% respecte al mateix mes del 2021, quan va ser de 5.907 milions.



Amb aquest nou repunt d'agost, tant l'arribada de turistes internacionals com la despesa que fan a Espanya ja acumulen catorze mesos consecutius d'alces interanuals després de l'aturada pel coronavirus.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va mostrar la seva satisfacció per unes dades que va qualificar d'"extraordinàries" i va destacar que el sector turístic és el que està contribuint més a la creació d'ocupació ia l'augment de l'afiliació a Espanya.



En una entrevista a La Hora de la 1 de RTVE la ministra va afirmar que el sector turístic està sent un dels sectors més dinàmics de l'economia i que "tot i la incertesa de la tardor" continuarà creant riquesa i redistribuint-la a tot el territori" contribuint així a la cohesió territorial".



"Està a les nostres mans donar confiança perquè tant els viatgers nacionals com els internacionals ens triïn per seguir gaudint de les seves vacances. Les perspectives de cara al 2023 són positives ", va assegurar la ministra insistint en la necessitat d'invertir per millorar l'experiència turística dels nostres visitants.



48,1 MILIONS FINS AGOST



En els vuit primers mesos del 2022 el nombre de turistes que van visitar Espanya augmenta un 220,2% i va vorejar els 48,1 milions. En el mateix període del 2021 van arribar gairebé 15,1 milions, un període encara afectat per la pandèmia i les restriccions de viatge.



Regne Unit va ser el principal país de residència dels turistes que ens van visitar, amb més d'1,8 milions de turistes, cosa que representa el 20,8% del total i un augment del 157,1% respecte a l'agost del 2021. França i Alemanya van ser els següents països amb més turistes que van visitar Espanya. França aporta 1,6 milions (un 27,1% més en taxa anual) i Alemanya 1,1 milions (un 62,8% més).



L'increment de turistes continua derivant en un augment significatiu de la despesa al nostre país fins a superar els 11.258 milions, fet que suposa duplicar pràcticament la xifra registrada l'any anterior.

La despesa mitjana per turista es va situar en 1.276 euros , amb un increment anual del 12,3%. Per la seva banda, la despesa mitjana diària va créixer un 20,5%, fins a 162 euros.



Les dades de l'institut estadístic també mostren que la durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals és de 7,9 dies , fet que suposa 0,5 dies menys que a l'agost de 2021.



Durant els vuit primers mesos del 2022, la despesa total dels turistes internacionals va augmentar un 247,5% respecte al mateix període de l'any anterior , arribant als 58.895 milions d'euros.