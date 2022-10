DFactory s'ha convertit en l'epicentre de la indústria 4.0 / @BNEW2022

Després d'un començament d'èxit, la tercera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha celebrat aquest dimarts la seva segona jornada amb més d'un centenar d'experts que, al llarg del dia, han compartit amb tots els assistents els seus coneixements i experiències en diferents àmbits.

MÉS INFORMACIÓ El BNEW inaugura la seva III edició a Barcelona amb vocació d'"innovar" a la nova economia

D'aquesta manera DFactory ha esdevingut l'epicentre de la indústria 4.0 posant en contacte set sectors diferents però relacionats, entre ells, amb un denominador comú: la nova economia.

EL SECTOR IMMOBILIARI PROTAGONISTA DE LA SEGONA JORNADA DEL BNEW 2022

Durant el dia s'han dut a terme diferents debats sota el paraigua de BNEW Real Estate , entre ells, “Next Generation. Definint el futur de la indústria immobiliària” . En aquesta sessió, moderada per Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, s'han estudiat les polítiques que s'estan adoptant a tres ciutats espanyoles com són Madrid, Barcelona i Màlaga, per garantir la ràpida concessió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation, que representen una oportunitat històrica perquè Espanya reactivi la seva indústria de la construcció i immobiliària.

Per analitzar en quina etapa es troben i com es gestionen aquestes polítiques, el panell ha comptat amb la participació de David Lucas, secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i Pau Solanilla, Comissionat de Promoció de Ciutat, Ajuntament de Barcelona.

En aquesta taula, Lucas ha remarcat que "Espanya destinarà 6.820 milions d´euros per a la rehabilitació d'edificis i l'habitatge social".

"Tenim un objectiu ambiciós: volem assolir el 9% d'habitatge social en els propers 10 anys i assolir l'autosuficiència energètica a les ciutats" ha afirmat el secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana .

Pere Navarro defensa Barcelona com una ciutat clau per impulsar la indústria 4.0/ @BNews2022

Pere Navarro ha assegurat que “ Barcelona és clau per impulsar la indústria del futur , assolir una zona metropolitana completa, amb una oferta cultural, gastronòmica i competitiva de gran interès per a empreses i ciutadans”.

Per la seva banda, Solanilla ha assegurat que Barcelona “és una ciutat competitiva, sostenible i té la capacitat de reindustrialitzar-se de manera inclusiva, amb cohesió social” .

El BNEW disposa d´una pàgina web amb informació de l'esdeveniment, oberta a inscripcions. A més, a través de la plataforma digital d'última generació qualsevol usuari pot seguir totes les activitats des de qualsevol part del món, tant en directe com en diferit.

Les #startups tenen un paper fonamental a cada edició de la #BNEW . 2022

Mentrestant, als perfils de Twitter i LinkedIn es va fent difusió als moments més destacats de l'esdeveniment.

EL SECTOR IMMOBILIARI HA DE RESOLDRE LES NECESSITATS DE LA SOCIETAT