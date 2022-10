La vertical BNEW Talent ha reunit aquest dimarts speakers de primer nivell com Joan Carles Fajardo , director de RRHH i organització de la Fundació Eurecat ; Natalia Molina , Head of a Partnership a Fundació Generation Spain ; Mireya Mores , Employee Lifecycle Director a ALDI Espanya ; i Ángeles Tejada Barrios, directora general de Public Affairs a Randstad Espanya ; al panell “Cap on van les noves demandes laborals? Quins són els sectors més demandats?”, moderat per Maite Saeta, responsable de la gestió del talent, la diversitat i l'ocupabilitat a AECOC.

Mª Angeles ha assenyalat durant la seva intervenció que un dels problemes que afronta el mercat laboral actualment és “ la manca personal qualificat de moltes de les professions que es demanen, tant de FP com estudis universitaris ”. Afegint que "principalment hi ha una manca de comunicació entre les organitzacions i el sistema educatiu que crea una bretxa, fet que genera un desajust i l'estudiant no s'adapti a allò que busca el mercat laboral".

Per la seva banda, Mireya ha assegurat que han “ identificat 4 factors que els professionals tenen en compte: visibilitat, impacte a la feina, exposició i formació contínua ”. En aquesta línia, Joan ha afegit que “el poder actualment el té el candidat”.

Verticals

