Els nutricionistes exigeixen que baixi l'IVA al 0% de les fruites, verdures, peix o carn blanca | @ep

El Govern d?Espanya ha pres decisions que han suposat la baixada de l ?IVA en productes d?higiene femenina i ara, un altre sector, reclama una altra baixada d?aquest impost. Es tracta de les verdures, les fruites, el peix i les carns blanques. L'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i el Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes (CGCODN) ha reclamat que baixi l' IVA al 0 per cent de la cistella bàsica d'aliments, com verdura, fruita, lactis, aigua, peix, carn blanca o ous.

Entre els productes que haurien de tenir un IVA 0% hi ha aquells que "formen part d'una alimentació saludable", per la qual cosa es deixaria fora processats i ultraprocessats. Així, han apuntat lactis (llet i iogurts), fruites, verdures, cereals, productes integrals (pa integral), llegums, fruita seca, oli d'oliva o vegetals, aigua, peix o ous. En general, consideren que "tots els productes frescos" haurien de formar part d'aquesta cistella bàsica d'aliments sense IVA.



evolució dels preus dels productes de la cistella de la compra | Teresa Gallardo



Per als nutricionistes, un dels debats està al voltant de les carns. "Hauríem d'analitzar carns blanques i potser deixar fora embotits, carn vermella i processades", ha suggerit el president de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, Giuseppe Russolillo . "Potser es podrien quedar fora carns processades i embotits", ha precisat la presidenta del CGCODN, Alma Palau.



Més enllà dels productes que haurien d'estar inclosos en aquest IVA 0% , Russolillo ha defensat que aquesta mesura “ajudaria a lluitar contra la inflació”. "Permetria que les persones vulnerables puguin accedir a aquests aliments de manera molt més econòmica", ha esgrimit.



Palau ha coincidit que aquesta és una "mesura necessària i convenient". "No som experts en matèria econòmica, però si no volem perjudicar a més el productor primari cal fer molta feina a la fiscalitat de la cistella bàsica d'aliments. També serviria per allunyar la població del risc de desnutrició i pobresa", ha argumentat.



Actualment, el sistema fiscal espanyol aplica tres trams impositius a l'IVA: general, reduït i superreduït. A diferència d'altres països, no hi aplica el tipus 0%. El súper reduït és del 4% i s'aplica al pa, farines panificables, llet (llet pasteuritzada, evaporada, en pols) i formatges, ous, fruites i hortalisses, llegums, tubercles i cereals, sempre que tinguin la condició de productes naturals segons el Codi Alimentari Espanyol.

CISTELLA BÀSICA DE LA COMPRA



Per als nutricionistes, aquesta cistella bàsica d'aliments del Ministeri de Consum té algunes deficiències, com que “no considera el cost econòmic de la cistella, no exposa si aquesta proposta contempla altres aspectes rellevants com la participació adequada en la vida social de les persones i no estableix freqüències de consum o quantitat d'aliments que s'haurien d'adquirir”.



També lamenten que a la proposta de l' AESAN "no s'ha incorporat un pressupost i resulta difícil establir-lo amb la informació facilitada a la proposta". "Ja que també s'ometen dades de freqüència i mida de racions establertes com a mínims i es desconeix si s'inclou o no una participació en la vida social mínima de les persones candidates a aquesta cistella bàsica", ha afegit l'experta.



En la mateixa línia, els experts han detallat alguns dels punts febles de les cistelles bàsiques d'aliments proposats per alguns supermercats, com ara Carrefour . "La composició proposada pot ser errònia, segurament per no haver tingut disponible en aquell moment el document oficial de l' AESAN . Els 30 euros proposats podrien no ser un pressupost ajustat a la realitat actual", han establert.