Gasolina / @EP

El preu mitjà dels carburants a Espanya ha tallat aquesta setmana amb l'espiral baixista de l'últim mes, que l'havia fet encadenar cinc setmanes de caigudes, i s'ha encarit fins a més d'un 2,6%.



En concret, el preu mitjà del litre de gasolina ha pujat un 2,08%, per tornar a situar-se per sobre dels 1,7 euros (1,711 euros), segons les dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.



En el cas del dièsel , ha registrat un repunt del 2,65% respecte a la setmana passada, després de quatre caigudes seguides, per situar-se en els 1,856 euros.

MÉS INFORMACIÓ Quin dia és més barat omplir el dipòsit de benzina?





COM HA EVOLUCIONAT LA GASOLINA ALS ÚLTIMS 20 ANYS?

Aquest gràfic permet entreveure l'evolució de la gasolina a Espanya durant les dues darreres dècades . El 2002, el preu va arrencar en 0,767 €/litre , i es va mantenir mitjanament estable fins a finals del 2003, quan va començar a escalar a poc a poc. Hi ha diversos motius pels quals el 2004 va ser un any que va canviar la tendència: d'una banda, van haver huracans al Golf de Mèxic i problemes amb la petroliera russa Iukos, a més dels atemptats terroristes a Aràbia Saudita, un dels productors mundials del petroli .

Per tant, el 2005 el preu ja superava l'euro per litre, seguint en una escalada que a mitjans del 2008 situava el preu en 1,27 €/litre. Tot i això, va ser inaugurar el 2009 i gaudir d'una treva i una baixada en picat dels preus, tornant a nivells del 2002 i arribant al 0,82€/litre.

Va ser tan sols un miratge , com quan un nen salta en un matalàs per assolir un punt més alt. Tant va ser així que el 2011 ja sobrepassava els preus del 2009, que es consideraven els més alts de la història. Va ser només l'inici d'una pujada sostinguda de preus durant els anys següents, que va durar fins a 4 anys. Només l'inici del 2015 va baixar de l'1,2€/litre, arribant als 1,11€ per litre.

El 2015, es va sostenir un preu més econòmic de la gasolina, però l'any següent va tornar a pujar i entre el 2018 i el 2019, la mitjana rondava l'1,3€/litre.

Però el 2020 es va frenar la vida i l'ús dels vehicles a causa de la pandèmia , per la qual cosa la demanda va baixar i els preus van arribar a l'euro per litre, cosa que no passava de forma generalitzada des de fa 15 anys. A partir d'aquí... desastre monumental, perquè els preus van anar escalant i, la posterior guerra entre Rússia i Ucraïna i les repercussions que va tenir en els preus de la benzina va esclatar completament, provocant que s'arribés a pagar més de 2 euros per litre.

Actualment, la mitjana se situa en 1,7 €, un preu que segueix fent mal a les butxaques dels espanyols, però que no sembla que hagi de disminuir gaire en els mesos següents.

COM S'ESTABLEIX EL PREU DE LA GASOLINA?

El preu es fixa sobre la base de tres elements clau: el carburant, els impostos i la distribució.

- Carburant : és la matèria primera en si. El preu es fixa sobre la base del que costa el barril de petroli. La mesura acceptada de forma internacional com a referència del preu del petroli és el barril de Brent. Aquest preu és un indicador important que marca els mercats borsaris i leconomia mundial. El seu preu es fixa segons les quotes de producció, l'oferta que hi hagi, la demanda mundial i el comportament dels països productors.

- Impostos: alguns dels que estan fixats a Espanya són l' impost especial sobre carburants, l' impost de vendes detallistes i l' impost sobre el valor afegit, comunament conegut com l'IVA.

- Distribució: el tercer element clau que fixa el preu és la distribució de la benzina, és a dir, la logística per portar el carburant cap a les benzineres.