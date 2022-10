Molts avis europeus vénen a Espanya per passar els últims anys de vida / Freepik

Espanya s'ha convertit en els darrers anys en un país molt acollidor perquè els jubilats europeus es retirin i gastin les pensions en sòl espanyol. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ja hi ha aproximadament 385.000 pensionistes estrangers de més de 65 o més anys que s'han establert aquí, pràcticament el doble que fa 15 anys.

Les nacionalitats més comunes són els romanesos i marroquins , que acaben la seva vida laboral i es queden residint a Espanya a posteriori. Alguns dels motius pels quals trien aquest Estat és pel clima, la seguretat, les comunicacions... o fins i tot perquè en algun moment de la trajectòria laboral van treballar a Espanya. Altres també tenien la seva segona residència a localitats de platja, com les Canàries o les Balears. Algunes de les comunitats preferides on assentar-se són la Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya, que acullen sis de cada deu d'aquests ciutadans.

Cal destacar que aquests pensionistes que han treballat en algun moment de la seva vida a Espanya cobren dues pensions: les del país i les d'aquí. El setembre passat hi havia aquí 482.000 pensions de jubilació tramitades a l'empara de la norma internacional, a més de 243.000 més de viduïtat i altres d'incapacitat permanent. La Seguretat Social paga de mitjana 560 euros a 726.000 pensionistes que van treballar a Espanya ia un altre país.

Cada país paga de forma proporcional pel temps que s'hi ha cotitzat i contempla totes les novetats per a la part de pensió que li toca. Cal tenir en compte que el proper any, les pensions pujaran un 8,5% a Espanya , corresponent a la revaloració d'aquestes en base a l'Índex de Preus al Consum (IPC), per la qual cosa reclamar la part del pastís es torna una mica molt apetitós.

França, Alemanya i Suïssa acaparen gairebé el 70% del total dels drets adquirits en aquestes prestacions. Per jubilar-se a Espanya, és relativament senzill si és ciutadà comunitari, ja que es poden moure lliurement per tot l'espai Schengen. Tot i això, si pertany fora de l'espai comunitari, el que necessiten és acreditar-se com a residents, posseir una assegurança mèdica completa a Espanya i tenir uns ingressos suficients per subsistir sense demanar ajudes econòmiques -en el cas dels pensionistes, equival a tenir 40.000 euros en el banc-.