President d'Iberdrola, Ignacio Galán / Iberdrola

Iberdrola continua avançant en el compromís amb l'autosuficiència energètica i en el paper proactiu per alleujar la crisi energètica a les famílies i indústries. Gràcies a un model resilient, als bons resultats internacionals i unes inversions de 10.500 milions d'euros en els dotze últims mesos, la companyia ha obtingut un benefici net de 3.104 milions d'euros , segons ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El fort creixement a totes les zones geogràfiques internacionals ha compensat el resultat advers d'Iberdrola Espanya, que registra una caiguda del 14% en el benefici net , impactat per les mesures regulatòries i fiscals i els alts preus del gas i de l'electricitat, que no han estat traspassats als clients amb preus fixos acordats prèviament.

Per part seva, el benefici brut d'explotació (Ebitda) s'incrementa un 17% els nou primers mesos, fins a 9.529 milions d'euros.

“Continuem contribuint a un sistema energètic més autosuficient, sostenible i competitiu. Accelerar les inversions en electrificació ens permetrà ser menys dependents de la volatilitat del petroli i el gas i generar més creixement i més ocupació, com demostren aquests resultats”, ha assegurat el president d'Iberdrola, Ignacio Galán.

INTENSA INVERSIÓ CAP A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

En aquest compromís amb la independència energètica, Iberdrola ha invertit 7.600 milions d'euros els primers nou mesos, fet que suposa un 14% més que el mateix període de l'any anterior. D'aquesta quantia, el 90% s'han destinat a renovables i xarxes intel·ligents per accelerar la transició energètica i reduir els combustibles fòssils. Així, ja suma 10.500 milions d'inversió a l'últim any, import del qual la companyia ha destinat el 75% de la inversió a mercats internacionals, principalment els Estats Units.

Així, el grup enforteix el seu lideratge renovable en superar els 39.000 MW de capacitat verda a tot el món.

Gràcies a aquesta nova capacitat instal·lada i al bon exercici operatiu, la producció eòlica i solar s'ha incrementat un 13%, impulsant la producció renovable total fins als 55.354 GWh, cosa que ha compensat la menor producció hidroelèctrica per la sequera.

En els darrers mesos, Iberdrola ha consolidat el seu pla de creixement amb diverses aliances que li han permès incrementar la seva aposta renovable, com la realitzada amb EIP a Wikinger per potenciar la seva cartera d'eòlica marina, l'acord amb Sempra als Estats Units per al desenvolupament de l'hidrogen verda, l'aliança amb BP per al desenvolupament de 11.000 punts de recàrrega a Espanya i Portugal o l'acord amb Shell per promoure energia marina eòlica flotant al Regne Unit.

CONTRIBUCIÓ A ALLIVIAR L'ACTUAL CRISI ENERGÈTICA

En aquest context de crisi, Iberdrola ha volgut aprofundir en la seva actitud proactiva amb les famílies i les indústries. L'empresa ha mantingut estables els preus als clients, a nivells molt inferiors als del mercat d'electricitat regulat, gràcies a la generació renovable i de zero emissions . D'altra banda, ha promogut mesures específiques per als clients vulnerables i facilitats de pagament i ha llançat diverses iniciatives per incentivar l'eficiència i l'estalvi energètic.

En els darrers 12 mesos, Iberdrola ha aportat més de 7.800 milions d'euros a les arques públiques i ha realitzat 4.700 incorporacions. Gràcies als més de 15.000 milions d'euros en compres que ha fet, la companyia sosté 400.000 llocs de treball a tot el món -85.000 a Espanya-.

MODEL RESISTENT AL CONTEXT

A més, la seva diversificació geogràfica li permet beneficiar-se de l' apreciació de les divises , especialment el dòlar.

L'empresa centra el creixement en actius de xarxes i contractes a llarg termini, cosa que protegeix d'una evolució negativa de la demanda o de la inflació. Iberdrola ja té venuda el 100% de l'energia per a aquest exercici, el 90% de la seva producció el 2023, el 70% el 2024 i el 50% el 2025.

A més, el 100% de les compres de subministraments estan assegurades per a aquest any i el 90% per al 2023, evitant així les tensions actuals de les matèries primeres i tipus de canvi.

La companyia compta amb el 75% del deute a tipus fix, cosa que li permet afrontar el nou context de tipus d'interès.

El creixement del 28% en el flux de caixa, fins als 8.200 milions d'euros al tancament del setembre, li ha permès incrementar la solidesa financera.

Iberdrola compta amb una liquiditat superior a 24.000 milions d'euros, que li permetria cobrir les necessitats financeres sense haver de sortir al mercat durant 27 mesos.

La companyia ha reiterat la previsió de benefici net per a aquest exercici, entre els 4.000 i els 4.200 milions d'euros, i ha anunciat que el dividend complementari serà de 0,18 euros per acció, fet que suposa un increment del 5,9% respecte mateix període de l'any anterior. El pagament d'aquesta retribució, que es realitzarà sota el programa 'Iberdrola Retribución Flexible', està previst per al gener vinent.

El proper 9 de novembre, Iberdrola presentarà davant els inversors el seu Capital Markets Day, on donarà més detall dels seus nous projectes i perspectives per al 2022-2025.