Maquinista de Renfe / @EP

Renfe ha publicat una nova oferta d'ocupació pública per incorporar 400 maquinistes més a l'empresa, en el marc de la convocatòria de l'Oferta Pública d'Ocupació (OPE) per al 2022, que permetrà incorporar més de 1.000 nous treballadors aquest any en aquest àmbit.



La plantilla de conducció ja es troba al nivell més alt dels últims 10 anys , amb 5.655 treballadors, però el paper al qual està cridat a protagonitzar el transport ferroviari en els propers anys, per ser el mitjà menys contaminant, requereix més maquinistes per suplir la demanda de viatges.



A més, hi ha 366 becaris de conducció rebent actualment la formació habilitant de vehicles i infraestructura, la incorporació de la qual a la plantilla està prevista quan finalitzin aquesta formació.



Després de rebre l' autorització del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a la contractació addicional de treballadors el 2022, els 400 nous llocs de maquinistes oferts són per a quadres de servei de trànsits estatals (384) i trànsits transfronterers amb França (16) per a Grupo Renfe.



El mes de febrer passat, Renfe ja va convocar 600 places de maquinistes, de les quals 430 corresponen per a serveis d'àmbit estatal, amb ubicació geogràfica a determinar pel grup, atenent les necessitats existents; 150 corresponents a quadres de servei de trànsits a l'àmbit de Catalunya, Extremadura, Miranda d'Ebre i Saragossa; i 20 per a serveis de trànsits transfronterers: 8 a Irun, 8 a Portbou i 4 a Barcelona.



Així mateix, la companyia va convocar una altra oferta pública d'ocupació el mes de juny per a la cobertura de 13 llocs de maquinista d'entrada més per a quadres de servei de trànsits transfronterers amb França.



Els llocs de treball tenen com a referència les condicions laborals i retributives establertes al Conveni Col·lectiu de Grupo Renfe i els aspirants hauran de reunir, a 4 de novembre de 2022, els requisits específics detallats a la convocatòria.