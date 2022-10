Continuen pujant els tipus d'interès per frenar la inflació / @EP



El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit tornar a elevar els tipus d'interès en 75 punts bàsics, de manera que el tipus d'interès per a les seves operacions de refinançament se situarà al 2% , mentre que la taxa de dipòsit arribarà a l'1,50% i la de facilitat de préstec, al 2,25%.



D'aquesta manera, el preu dels diners s'ha situat al nivell més elevat des del gener del 2009, quan el BCE va iniciar un camí d'estímuls a nivell monetari que es va interrompre breument el 2011, quan van decidir tornar a pujar el preu dels diners durant uns mesos.

El Consell de Govern del BCE ha subratllat que amb aquesta tercera pujada consecutiva dels tipus ha aconseguit “un avenç considerable en la reversió de l'orientació acomodatícia de la política monetària”. Tot i això, l'autoritat monetària encara preveu continuar pujant els tipus per tornar la inflació a l'objectiu del 2%.



L'institut emissor ha mantingut la seva opinió que la inflació "segueix sent excessivament elevada" . A més, ha justificat que la política monetària de pujar tipus "està orientada a reduir el suport a la demanda i proporcionar protecció davant el risc d'un desplaçament persistent a l'alça de les expectatives d'inflació".



D'altra banda, el BCE té previst recalibrar els termes i condicions del tercer programa d'operacions de refinançament a llarg termini amb objectiu específic (TLTRO III) per assegurar-se que és consistent amb el procés de normalització monetària. El BCE oferirà als bancs ajustar els tipus d'interès aplicables , per tant, des del 23 de novembre s'aplicarà el tipus d'interès mitjà del BCE aplicable durant el període. En aquest sentit, oferirà noves dates als bancs per tornar de manera anticipada les quantitats prestades.





Així mateix, per alinear la remuneració de les reserves mínimes exigides pel BCE a les institucions de crèdit amb l'estat actual de les condicions del mercat monetària, el BCE ha fixat la remuneració de les reserves esmentades en la taxa de dipòsit.



El BCE ha recordat que se seguiran reinvertint els principals del deute vençut que hagi estat comprat a l'empara del programa de compres contra la pandèmia (PEPP, per les sigles en anglès) fins a finals del 2024. De la seva banda, les reinversions del programa de actius públics (APP, per les sigles en anglès) es mantindran durant un període de temps "estès" des que el BCE va començar a pujar tipus (juliol).

INFLACIÓ I PIB



El producte interior brut (PIB) de la zona euro va registrar un increment intertrimestral del 0,8% el segon trimestre del 2022, una dècima més que els tres mesos anteriors, d'acord amb les últimes dades publicades per Eurostat, l'oficina de estadística comunitària.



D'altra banda, els preus van registrar al mes de setembre una inflació del 9,9% , vuit dècimes més que el mes anterior, a causa de l'increment dels preus de l'energia i dels aliments, marcant la màxima des que hi ha registres històrics.



Així mateix, la taxa interanual d'inflació subjacent dels països que han adoptat l'euro com a moneda comuna, que és el resultat d'excloure del càlcul l'evolució dels preus de l'energia, els aliments frescos, l'alcohol i el tabac, es va elevar a cinc dècimes, fins al 4,8%.



Pel que fa a la desocupació, la taxa d'agost de la zona euro, l'última disponible, es va mantenir sense canvis en un 6,6%. Al conjunt de la UE, l'atur es va situar en el 6% , també la mateixa xifra que el mes anterior.