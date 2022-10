Cortázar, en un acte recent. Foto: Europa Press

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar , ha assegurat, a pregunta de Carmen Pérez, directora de Catalunya Press, que no és partidari de convertir en definitiu l'impost a la banca , com és la intenció d'alguns partits polítics. "No em sembla lògic, i encara menys perpetuar-ho en el temps", ha assegurat des de València.

Cortázar ha fet aquestes declaracions aquest divendres 28 d'octubre a la roda de premsa de presentació de resultats del tercer trimestre, en què l'entitat bancària va obtenir un benefici atribuït acumulat de 2.457 milions d'euros, un 17,7% més respecte al mateix període de l'exercici anterior tenint com a base perímetres homogenis.



En la resposta ha argumentat que la taxa no els agrada perquè no és un impost sinó una prestació patrimonial, ja que està referit als ingressos i no als resultats. "No podem dir que és un impost adreçat als resultats dels bancs", ha defensat.

"Si tinguéssim una recessió molt pitjor i hi hagués entitats amb caigudes i pèrdues haurien de fer front a l'impost", ha advertit, i ha dit que té efectes de discriminació entre entitats que estan competint al mercat perquè unes estan afectades i altres no.

Durant la intervenció, el conseller delegat ha dit que mantenen l'estimació de 450 milions d'impacte de l'impost a la banca per a la seva entitat per al primer any (2023, és a dir, sobre l'exercici del 2022) i també ha apuntat que ara toca esperar què forma pren el tribut abans de prendre cap altra decisió .