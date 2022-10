| @ep

El sindicat USO-Sector Aeri ha desconvocat la vaga prevista a l'àrea de serveis d'assistència a terra a les empreses que integren el grup Blau Handling , és a dir, Ryanair DAC i Ihandling Aviation Airlines Airport , a 22 aeroports espanyols a partir del 28 de octubre i que s'estendria fins a gener de 2023 .

Concretament, es van convocar als aeroports de Madrid, Màlaga, Barcelona, Alacant, Sevilla, Mallorca, Eivissa, València, Girona, Santiago de Compostel·la, Reus, Tenerife Sud, Arrecife, Jerez, Santander, Las Palmas, Saragossa, Fuerteventura, Maó, Almeria, Valladolid, Tenerife Nord i Múrcia.

El mateix sindicat ha emès un comunicat als afiliats en què qualifica la Resolució de serveis mínims com a “abusiva i clarament perjudicial per a l'exercici al dret a vaga, fent-la absolutament inviable” .

CatalunyaPress ha pogut parlar amb Isabel Rubio, vicesecretaria general d'USO- Sector del Transport Aeri sobre la decisió de desconvocar la vaga a l'àrea de serveis d'assistència a terra:

Per què s'ha pres la decisió de desconvocar la vaga prevista?

S'ha pres aquesta decisió perquè teníem uns mínims tan abusius que no hi hauria possibilitat de desenvolupar la vaga. Anaven a enviar serveis mínims a més del 90% de la plantilla i això ens posa en una situació en què no ens deixa fer la vaga.

Què reclama USO?

El sindicat reclama que Ryanair, que és l'empresa que guanya més diners sigui el que de la mateixa manera el que pagui amb més normalitat als seus treballadors. La situació dels de vol no és la mateixa que els de terra. A gairebé totes les empreses del sector, tant operadors com autohandling hi ha un conveni d'empresa que millora el conveni marc del sector. Voldria incidir-hi: Ryanair és l'empresa que més guanya però els seus treballadors són els que menys guanyen del sector. Per això, volíem regular-lo en un conveni propi d'empresa i regular els seus drets laborals perquè en ser autohandling hi ha moltes coses que no poden encaixar al conveni de sector i necessiten un conveni específic que reguli l'àmbit de Ryanair i els aeroports en què es fa autohandling.

Nota de premsa d'USO-Sector aèrep | ÚS-Sector Aeri

Des del moment en què es va anunciar a l'empresa la intenció de convocar una vaga, quina va ser l'actitud de l'empresa davant d'aquesta decisió?

L'actitud de l?empresa ha estat la mateixa que amb les vagues de vol. No volen negociar res, pressionen els treballadors i aquesta és la situació amb què ens hem trobat des de fa temps.

Amb les pèrdues que es van produir durant la pandèmia mantenint els avions a terra volen recuperar-lo de la manera més ràpida possible i, per això, pretenen fer congelacions salarials que comparades amb la situació actual no donen validesa als treballadors.

En els últims mesos s'estan produint una escalada de vagues al sector aeri, Confieu en què hi hagi acords i que puguin anar a menys?

Estem en un moment molt difícil al sector aeri. Amb les pèrdues que es van produir durant la pandèmia mantenint els avions a terra volen recuperar-lo de la manera més ràpida possible i, per això, pretenen fer congelacions salarials que comparades amb la situació actual no donen validesa als treballadors. És a dir, no pot pujar l'Euribor o l'IPC tal com puja i l'empresa oferir un 1% o un 2% perquè el treballador hauria de decidir entre renunciar a pagar la llum oa menjar.

CCOO es va desmarcar de la possibilitat de secundar aquesta vaga, què pensa USO respecte a aquesta decisió?

La situació de CCOO és molt particular i cadascú s'ha de defensar a si mateix. Ells tenien 14 paperetes de vaga a 7 aeroports diferents que al llarg de dijous dia 26 d'octubre van decidir desconvocar-la encara que els que van decidir convocar-la van ser els comitès d'empresa de CCOO.

Quins passos seguirà USO a partir d'ara que s'ha decidit desconvocar la vaga de serveis d'assistents de terra?

Nosaltres ens reunirem amb tots els nostres delegats i analitzarem quins són els propers passos a seguir d'ara endavant. De moment, no tenim clar quines accions prendrem després de desconvocar la vaga.