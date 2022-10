Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern, José Luis Escrivá / @EP



El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern, José Luis Escrivá , ha defensat que el 30% dels futurs pensionistes en sortiran beneficiats amb la reforma del sistema de les pensions, per a la qual assegura que està treballant intensament.

En una entrevista al diari 'El Periódico', també ha destacat que la reforma " beneficiarà més les dones , que són les que presenten més problemes amb les llacunes de la cotització".



Ha destacat que és a prop de tancar acords relatius a dues qüestions de la reforma: la primera, sobre la situació derivada de noves realitats laborals , i la segona, relativa a ampliar gradualment el límit de la pensió baixa i augmentar la base màxima de cotització.



"A Espanya tenim una pensió màxima relativament baixa i topada pel que és habitual als països del nostre entorn", ha afegit Escrivá, que preveu que l' increment de les bases màximes sigui una realitat el 2050, quan, segons ha explicat, el sistema estigui més tensionat com a resultat del desequilibri entre generacions.



Si bé ha apostat per "mantenir una lògica d'un cert límit per mantenir la solidaritat al sistema ", ha afegit que a partir dels actuals 39.000 euros a l'any veuria raonable que pugés entre un 15 i 25% al final de tot el procés , que recorda que serà gradual i al llarg de dècades.



Preguntat per quina referència de pujada salarial mitjana s'ha pres per calcular l'augment dels ingressos per cotitzacions en l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, ha respost que han utilitzat "per a tota l'economia la referència, com a suposat tècnic, del augment de sous a la funció pública", del 3,5%.



CONSEQÜÈNCIES DE LA INFLACIÓ

D'altra banda, ha considerat que les dades demostren que els costos de la inflació s'estan repartint de manera equitativa entre salaris i marges empresarials: "Els salaris van amb cert endarreriment, empitjorant el poder adquisitiu, i els marges estan aguantant".



Ha explicat que aquest fenomen provoca " que l'impost de societats estigui recaptant tant " i que, per això, el disseny de les mesures del Govern va orientat a mitigar els efectes de pèrdua de poder adquisitiu de les rendes mitjanes i baixes i dins de l'àmbit empresarial alguns sectors concrets.



A la pregunta de quants treballadors d'origen migrant s'incorporaran al mercat de treball després de l'última reforma del reglament d'estrangeria, ha respost que s'han registrat més de 4.500 sol·licituds de permisos de residència per formar-se poques setmanes des que va entrar en vigor la instrucció.