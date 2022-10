Tren de Renfe / Arxiu

Renfe ha rebut més de 900 sol·licituds per participar en el pròxim curs de conducció convocat per la companyia, en el qual es formen futurs aspirants a maquinistes que han de completar un mínim de 1.150 hores lectives per poder optar a aquesta qualificació.



El nombre total de matrícules per a aquest nou curs de conducció, que inciarà el 23 de gener, ascendeix a 305 (38 específiques per al centre de formació de Barcelona) i s'han presentat per a fer el curs un total de 944 aspirants (136 d'ells a Barcelona).



Pel fet que el nombre d'aspirants és superior al nombre de matrícules ofertes, Renfe realitzarà una prova d'accés el proper 5 de novembre, de manera simultània, en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Complutense de Madrid, i en la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Llei del Sector Ferroviari estableix que el personal que presti els seus serveis en l'àmbit del ferrocarril ha de comptar amb una qualificació que li permeti la realització de les seves funcions amb les degudes garanties de seguretat i eficiència. En aquest context, Renfe representa un referent en la formació en les àrees de seguretat en la circulació i del manteniment de material rodant.

MÉS DE 3.300 MAQUINISTES FORMATS DES DE 2007



Des que va començar en 2007 amb les convocatòries d'aspirants de maquinistes pel procediment de lliure concurrència, més de 3.300 persones han realitzat el curs de formació de Renfe a través de la seva Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions (ETPCO), homologada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana com a centre de formació de personal ferroviari.



Aquesta formació els ha permès obtenir el títol o llicència i diploma de conducció de vehicles ferroviaris, tant per a participar en els processos de selecció de personal de conducció que realitza Renfe com per a incorporar-se a altres empreses del sector.

La ETPCO s'encarrega d'impartir la formació per a l'obtenció dels títols habilitats que permeten l'exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat en la circulació, destacant aquelles que corresponen al personal de conducció.



Els cursos per a aconseguir la certificació de maquinista per a la conducció de trens en la Xarxa Ferroviària d'Interès General són els més rellevants que s'imparteixen per l'Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions, que compta amb nou centres de formació distribuïts en diferents ciutats espanyoles: Madrid, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Bilbao, Lleó, Miranda de Ebro (Burgos), Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla i València.

MÉS DE 280 FORMADORS HOMOLOGATS



En l'actualitat, el Grup Renfe compta amb més de 16.000 treballadors, dels quals 5.655 corresponen al col·lectiu de conducció. La formació que rep aquest col·lectiu representa un alt percentatge sobre el total del pla de formació amb matèries relacionades amb la seguretat, com els cursos per al coneixement de vehicles i d'infraestructures, els equips de protecció de tren i per al manteniment de la certificació.



D'aquesta manera, amb la participació dels més de 280 formadors homologats i examinadors reconeguts, es cobreixen totes les necessitats de formació en l'àrea de conducció de Renfe.



Per a poder dur a terme el pla de formació, l'Entitat Pública Empresarial RENFE-Operadora disposa d'una xarxa d'Aules Tecnològiques de Conducció repartides en diverses seus de l'Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions. Aquestes aules disposen de Llocs de Formació que simulen cabines genèriques de conducció, que permeten l'ensenyament, entrenament i avaluació tant de maquinistes com d'aspirants a tal condició.



Els simuladors són actualitzats periòdicament en funció dels canvis tècnics i normatius, de manera que actualment mantenen la seva plena operativitat pel que concerneix senyalització, sistemes de bloqueig, sistemes de comunicació, sistemes de protecció de tren, etc.



Aquesta operativitat permet un ús continuat i satisfactori en cursos de reciclatge, cursos de capacitació per al maneig de sistemes de protecció de tren (ASFA Digital, LZB, ERTMS/ETCS), cursos preparatoris per a l'obtenció de la certificació de maquinista i en proves professionals per a selecció de nous maquinistes.