El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) anuncia que una vegada ha expirat el termini de presentació de propostes per a l'arrendament dels terrenys de la seva propietat, que fins al 31 de desembre passat ocupava Nissan, compta amb una candidatura que ha presentat la documentació requerida en temps i forma.

Arxiu - Exterior de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat avui a les 11 hores ia continuació, a les 12 hores, s'ha reunit, a la sessió privada, la mesa de contractació per qualificar la documentació del sobre A relativa a la “documentació general i administrativa” i ha procedit a admetre la candidatura presentada. D'aquesta manera comença la fase final per a l'adjudicació del concurs per a la reindustrialització de la Zona Franca de Barcelona.

La mesa de contractació es tornarà a reunir el 4 de novembre, coincidint amb l'obertura del sobre B, i el 17 de novembre, amb l'obertura del sobre C, abans de publicar una resolució definitiva. Aquesta mesa de contractació està formada per un president; un secretari; i 7 membres.