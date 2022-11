Gaseoducte Nord Stream 1 / @E

Espanya va ser el país de la Unió Europea on més van baixar els preus de les factures del gas natural dels consumidors minoristes (les llars) el primer semestre del 2022 en comparació del segon semestre del 2021, segons es desprèn de les dades publicats per Eurostat aquest dilluns.

En concret, a Espanya el preu que van pagar les llars pel gas natural el primer semestre del 2021 va ser de 8,97 cèntims per quilowatt hora (kWh) , incloent tots els impostos aplicables, fet que suposa una caiguda del 17,10%. respecte els 10,82 cèntims del segon semestre del 2021.

MÉS INFORMACIÓ El Govern aprova dimarts un paquet de 3.000 milions per alleujar la factura energètica de les llars

Només tres països més del conjunt de la Unió Europea van registrar un descens en els seus preus del gas natural enfront del període que va ser de juliol a desembre. Darrere d'Espanya es van situar Grècia (-12,43%), Hongria (-4,59%) i Itàlia (-1,89%). De costat contrari, els majors increments es van donar a República Txeca (+82,31%), Estònia (+47,47%) i Lituània (+43,17%).

En comparació del primer semestre del 2021, únicament Hongria va registrar uns preus més baixos , amb un descens del 5,21%. Espanya, en canvi, es va situar com el vuitè país on menys van pujar els preus del gas a les factures, amb una alça del 29,81%. Del costat contrari, els ciutadans de quatre país van veure la factura més que duplicar-se: Estònia (+154,25%), Lituània (+110,39%), Bulgària (+107,61%) i Bèlgica (+100,64%) ).

En termes absoluts, Espanya va ser el vuitè país on més es va pagar pel gas natural entre gener i juny. Es va situar per darrere de Suècia (22,16 cèntims per kWh), Dinamarca (16 cèntims), Països Baixos (12,93 cèntims), Estònia (11,06 cèntims), República Txeca (10,10 cèntims), Itàlia (9 ,86 cèntims) i Bèlgica (9,39 cèntims).

PREUS DE LA FACTURA DE LA LLUM

La caiguda dels preus del gas natural no s'ha registrat de manera similar als preus pagats a les factures de la llum. En aquest cas, Espanya va ser el novè país de la UE on més van pujar els preus del kilowatt hora el primer semestre del 2022 davant el segon semestre del 2021. 71 cèntims per kWh.

Els majors increments es van registrar a República Txeca (+62,45%), Romania (+47,44%) i Dinamarca (+32,22%), mentre que els descensos més importants es van observar a països baixos (-58,94) %), Letònia (-30,43%) i Eslovènia (-18,76%).

En termes interanuals, Espanya és el setè país on més van créixer els preus (+32,20%). Per davant es van situar Grècia (+37,20%), Itàlia (+37,89%), Romania (+53,78%), Estònia (+55,29%), Dinamarca (+57,21%) i República Txeca (+69,76%). Per contra, els descensos més importants davant el primer semestre del 2021 van ser els de República Txeca (-53,55%), Eslovènia (-16,37%) i Letònia (-6,49%).

En termes absoluts, el país on més cara va ser la llum entre gener i juny va ser Dinamarca, amb un cost de 45,59 cèntims per kWh. El segueix Bèlgica, amb 33,77 cèntims; Alemanya, amb 32,79 cèntims; Itàlia, amb 31,15 cèntims; i Espanya, amb 30,71 cèntims. La llum més barata va ser la dels Països Baixos (5,95 cèntims), Hongria (9,48 cèntims) i Bulgària (10,93 cèntims).