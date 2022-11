El president del Govern, Pedro Sánchez, líder del grup socialista / @EP

2023 serà un any molt important en clau electoral, ja que es desenvoluparan les generals, les autonòmiques i les municipals. Pel que fa al darrer grup, a les municipals, els ciutadans que acudeixin a votar ho faran sense saber si el seu ajuntament té previst pujar l'IBI.

Com a mínim, això és el que s'intueix després de l' esmena presentada pel grup socialista als Pressupostos Generals de l'Estat , que permet, "amb vigència exclusiva per a l'exercici 2023", endarrerir l'aprovació dels nous Impostos sobre Béns Immobles (IBI ) fins al 31 de juliol. També s'amplia fins a aquesta data el termini per a l' aprovació i la publicació de les ponències de valors totals.

MÉS INFORMACIÓ El Suprem advoca per la devolució de la plusvàlua municipal malgrat no recórrer la seva inconstitucionalitat

Aquest impost és precisament la principal font d'ingressos dels ajuntaments , ja que els permet recaptar fins a 14.000 milions d'euros a l'any.

L'esmena en qüestió s'excusa que cal donar marge als nous equips municipals per emetre'n un informe i aprovar-ne els nous tipus. "És pràcticament impossible que abans de l'1 de juliol les noves corporacions no només s'hagin constituït sinó que a més a més hagin emès l'informe de la ponència de valors del municipi i aprovat els nous tipus de gravamen", planteja l'esmena.

A més, el PSOE situa aquesta tasca com a responsabilitat dels nous Ajuntaments . "L'ampliació de terminis que la disposició transitòria preveu és imprescindible perquè la nova corporació pugui planificar adequadament la seva política tributària i realitzar una assignació correcta de recursos, ja que els ingressos fiscals derivats de l'impost sobre béns immobles són determinants del volum d'ingressos totals de que disposarà el municipi durant l'exercici".

Tot i això, són els Consistoris que manen actualment els que han traslladat al Cadastre que volen una revisió dels valors d'aquest any per preveure les pujades el 2024. Les previsions són que es realitzi una revisió cadastral de 825.000 immobles, en les quals pràcticament la majoria de vegades acaba resultant en una pujada de lIBI.

PUJADA DE LA PLUSVALIA MUNICIPAL

L' impost de la plusvàlua municipal és un altre dels més transcendents per als Ajuntaments, i es presenta amb pujada el 2023. Els Pressupostos de l'any que ve actualitzaran per primera vegada els coeficients des que el nou impost va entrar en vigor, incloent-hi pujades de fins el 50% per les vendes d'immobles adquirits entre el 2012 i el 2015.

Aquesta és la primera que passa des que el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar l'impost el 26 d'octubre del 2021 passat. Hisenda, per la seva banda, el va substituir per un Reial decret llei que va entrar en vigor el 10 de novembre de l'any passat .

Aquest decret indica que els coeficients s'actualitzaran cada any , per exemple, a la llei de Pressupostos, i en l'edició de 2023 el Fisc inclou ara canvis importants en alguns anys, cosa que no havia fet fins ara.



María Jesús Montero, la ministra d'Hisenda, va justificar aquesta pujada per la necessitat que tenen els Consistoris d'assegurar-ne els ingressos.