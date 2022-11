Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu / @EP

El Banc Central Europeu (BCE) considera que l‟impost espanyol a la banca podria posar en perill una transmissió fluida de les mesures de política monetària al‟economia en general si les entitats afectades registren uns beneficis baixos o pèrdues en el moment en què es recapti de manera efectiva el gravamen, l'import del qual podria no ser proporcional a la rendibilitat d'una entitat de crèdit, segons ha assenyalat la institució en un dictamen on també aposta perquè el tribut sigui repercutit als clients.



En la seva avaluació, el BCE recorda que la materialització de riscos a la baixa a l'entorn actual pot reduir de manera significativa la capacitat de pagament dels deutors i, per tant, l'efecte net de la normalització de la política monetària sobre la rendibilitat de les entitats de crèdit podria ser possiblement menys positiu, o fins i tot negatiu, en un horitzó temporal perllongat.



En aquest sentit, defensa que, atès que la determinació dels destinataris del gravamen temporal atén els ingressos totals per interessos i comissions corresponents al 2019, és possible que aquestes entitats registrin uns beneficis baixos o pèrdues en el moment en què es recapti de forma efectiva el gravamen.



"Si la capacitat de les entitats de crèdit per assolir posicions de capital adequades es veu perjudicada, això podria posar en perill una transmissió fluida de les mesures de política monetària a l'economia en general a través dels bancs", adverteix.



Així mateix, per al BCE la base sobre la qual s'establiria el gravamen temporal no té en compte tot el cicle econòmic i no comprèn, entre d'altres, les despeses d'explotació ni el cost del risc de crèdit; per tant, l'import del gravamen temporal "podria no ser proporcional a la rendibilitat d'una entitat de crèdit".



D'aquesta manera, com a conseqüència de l'aplicació general del gravamen temporal, les entitats de crèdit que no es beneficien necessàriament de les condicions actuals del mercat "podrien ser menys capaces d'absorbir els riscos possibles a la baixa d'una recessió econòmica".



D'altra banda, segons l'opinió del BCE, una disposició genèrica que estableixi que el gravamen temporal no es pot traslladar als clients de les entitats de crèdit "podria generar incertesa" , així com riscos operatius i de reputació connexes per a aquestes entitats.



Quant a això, el BCE recorda que espera, en general, que les entitats de crèdit, de conformitat amb les bones pràctiques internacionals, tinguin en compte i reflecteixin en els preus dels préstecs tots els costos pertinents, incloses les consideracions fiscals, quan sigui procedent .