Telefónica ha registrat un benefici net de 1.486 milions d'euros fins al setembre després d'accelerar el tercer trimestre i disparar un 11,2% els ingressos fins als 10.343 milions d'euros entre el juliol i el setembre.



En els primers nou mesos de l'any, la companyia ha facturat 29.793 milions d'euros , fet que suposa un increment del 0,6% respecte a l'any anterior, segons els resultats financers presentats aquest divendres davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) .



A més, ha registrat un resultat operatiu abans d'amortitzacions (Oibda) de 9.593 milions d'euros, influït negativament en la comparació en descomptar-se l'impacte de l'any passat de la fusió al Regne Unit i la venda de les torres de Telxius, extraordinaris que també impossibiliten la comparació del benefici net.



En incloure el 50% que correspon a Telefónica a Virgin Media O2 , els ingressos augmenten fins als 34.228 milions d'euros fins al setembre, un 4,1% més que l'any anterior, i l'Oibda fins als 11.264 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 2,9%, en termes comparables.



La generació lliure de caixa durant els nou primers mesos de l'any ha pujat a 2.474 milions d'euros, un 68% més en termes interanuals amb un tercer trimestre amb 1.125 milions d'euros generats, el doble que l'any anterior.



Així mateix, la firma ha invertit 4.700 milions d'euros , incloent Virgin Media O2, en el seu creixement, fet que suposa un increment del 5,6% respecte als nou primers mesos del 2021.



D'altra banda, el deute ha tancat el trimestre en 28.918 milions d'euros i el 74% es manté a tipus fix i ha registrat un impacte positiu de 293 milions d'euros dels tipus de canvi.



L'operador també ha confirmat els seus objectius financers per a final d'any , així com el repartiment de 0,30 euros de dividend en efectiu a compte de l'exercici, 0,15 euros al desembre i 0,15 euros més al juny del mes que ve.



"Telefònica torna a mostrar un trimestre més la robustesa del negoci confirmant els objectius financers previstos per al conjunt de l'any. En aquest període, la companyia ha duplicat la generació de caixa respecte a l'any anterior, malgrat el complex entorn d'incertesa global i la profunda crisi d'energia i inflació", ha destacat el president executiu de Telefónica , José María Álvarez Pallete.



MERCATS I CLIENTS

Per mercats, el Brasil ha encapçalat el creixement en ingressos de les unitats de negoci amb un 27,4% més de facturació en termes reportats, seguida de Hispam (15,9%) i Alemanya (5,7%). Espanya ha crescut un 0,8% fins als 9.283 milions d'euros.



D'altra banda, tant Espanya com Hispam registren un comportament negatiu a Oibda amb caigudes del 3,7% i 2,8% fins a 3.403 milions d'euros i 1.595 milions d'euros, mentre que el Brasil ha registrat un creixement del 16,2 % d‟aquesta magnitud amb 2.702 milions d‟euros i Alemanya, un 5,5% amb 1.893 milions d‟euros.



A nivell d'accessos , Telefónica suma 383,5 milions a nivell mundial, un 4,9% més en comparació del setembre del 2021. En els últims 12 mesos, la firma ha disparat un 17,2% els seus accessos al detall de fibra òptica fins a els 13,2 milions, mentre que la seva xarxa s'acosta als 60 milions d'unitats immobiliàries passades, un 15,4% més.



Per part seva, Telefónica Tech, la unitat de negocis digitals del grup, ha superat els 1.000 milions d'euros d'ingressos des de començament d'any, fet que suposa un creixement del 70% interanual i del 30% en termes orgànics. . Més del 85% de la facturació s'ha tancat a més a països amb divisa forta.